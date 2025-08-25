अहिल्यानगर

Ahilyanagar News: रामकृष्ण आश्रमात संतभेटीमुळे दिवाळी: सत्संगाची पर्वणी; शंभराहून अधिक कीर्तनकार उपस्थित

Spiritual Diwali at Ramakrishna Ashram: श्रीहरी महाराज वाकचौरे, बदाम महाराज पठाडे व रुद्राक्ष महाराज तुवर, तसेच मागील चार वर्षांत अन्नदान करणाऱ्या यजमानांनी संतपूजन केले. वारकरी संप्रदायाचे महत्त्व, तसेच देव, देश आणि धर्माच्या पूजनाचा दीप सतत प्रज्वलित रहावा, असे आशीर्वादपर भाषणात सांगण्यात आले.
Santbhenti at Ramakrishna Ashram: 100+ kirtankars light up devotees’ Diwali with satsang and bhakti.
Santbhenti at Ramakrishna Ashram: 100+ kirtankars light up devotees’ Diwali with satsang and bhakti.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-विनायक दरंदले

सोनई : साधूसंत येती घरा तोच दिवाळी दसरा याचा प्रत्यय आज गोणेगाव चौफुला येथील रामकृष्ण वारकरी आश्रमात आला. रामकृष्ण महाराज काळे यांचा पदस्पर्श लाभलेल्या भूमीला पाऊल लागावे म्हणून शंभरहून अधिक साधू-संत व महंतांनी सत्संग व संतभोजन कार्यक्रमास भेट दिली. स्नेहभोजनाच्या निमित्ताने जुळलेला आध्यात्मिक विचारांचा स्नेह उपस्थित भक्तांना आत्मिक पर्वणी देणारा ठरला आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
district
Diwali
devotional
spiritual awakening

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com