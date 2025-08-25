Ahilyanagar News: रामकृष्ण आश्रमात संतभेटीमुळे दिवाळी: सत्संगाची पर्वणी; शंभराहून अधिक कीर्तनकार उपस्थित

-विनायक दरंदलेसोनई : साधूसंत येती घरा तोच दिवाळी दसरा याचा प्रत्यय आज गोणेगाव चौफुला येथील रामकृष्ण वारकरी आश्रमात आला. रामकृष्ण महाराज काळे यांचा पदस्पर्श लाभलेल्या भूमीला पाऊल लागावे म्हणून शंभरहून अधिक साधू-संत व महंतांनी सत्संग व संतभोजन कार्यक्रमास भेट दिली. स्नेहभोजनाच्या निमित्ताने जुळलेला आध्यात्मिक विचारांचा स्नेह उपस्थित भक्तांना आत्मिक पर्वणी देणारा ठरला आहे..धक्कादायक! 'साेलापूर जिल्ह्यात सर्रास आश्रमशाळा बोगस'; व्हीजेएनटी समितीचा दावा; विद्यार्थ्यांच्या नावाने अनुदान लाटले .आश्रमाचे प्रमुख महंत भगवान महाराज जंगले यांच्या संकल्पनेतून वर्षांतून एक दिवस संतभोजन सोहळ्याचे आयोजन करण्यात येते. आज झालेल्या पाचव्या सत्संग कार्यक्रमास निर्मळनाथ संस्थानचे स्वामी अभेदानंदगिरी महाराज, बुलढाणा जिल्ह्यातील सिध्द विनायक आश्रमाचे मंडालेश्वर चैतन्य जगदिशानंद महाराज, भागवताचार्य नंदकिशोर महाराज खरात, डाॅ. शुभम महाराज कांडेकर, गहिनीनाथ महाराज आढाव, पैठणचे रायभान महाराज डिके, कारभारी महाराज पंडित, स्वामी जगदिशगिरी महाराज, रामेश्वर महाराज कंठाळे, लक्ष्मीनारायण महाराज जोंधळे, राम महाराज खरवंडीकर, संत ज्ञानेश्वर संस्थानचे विश्वस्त ज्ञानदेव महाराज शिंदे, ज्ञानदेव महाराज हजारे व शंभराहून अधिक कीर्तनकार महाराज उपस्थित होते..कार्यक्रमात संतसेवक मंगेश महाराज वाघ व सुधीर चव्हाण यांनी सत्संग सोहळ्याची माहिती दिली. जंगले महाराज यांनी स्वागत केले. श्रीहरी महाराज वाकचौरे, बदाम महाराज पठाडे व रुद्राक्ष महाराज तुवर, तसेच मागील चार वर्षांत अन्नदान करणाऱ्या यजमानांनी संतपूजन केले. वारकरी संप्रदायाचे महत्त्व, तसेच देव, देश आणि धर्माच्या पूजनाचा दीप सतत प्रज्वलित रहावा, असे आशीर्वादपर भाषणात सांगण्यात आले. ''वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे'' हा श्लोक घेऊन संतभोजनाची सुरुवात झाली. दिनकर गवळी यांनी सनई वादनातून संत, महंतांना सलामी दिली. खुपटी येथील बाळासाहेब शंकर कार्ले व मुंबई येथील यमुना धनंजय जाधव परिवारातर्फे मिष्टान्न भोजनाची पंगत देण्यात आली..MP Bhausaheb Wakchoure: ‘शहापूर-घोटी’ला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा द्या: खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे; रस्ते वाहतूकमंत्री गडकरी यांची घेतली भेट.‘पसायदाना’चा जयघोषमाउलींच्या पंचक्रोशी भूमीत सोहळा असल्याने सर्व संत, महंत व भक्तांनी सामूहिक पसायदान घेऊन ज्ञानेश्वरी ग्रंथ, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज, बन्सी महाराज तांबे व रामकृष्ण महाराज काळे गुरुजी यांच्या नामाचा जयजयकार केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.