अहिल्यानगर

Ahilyanagar News: 'जळकेवाडीतील सर्जा-राजाची जोडी बनली पावणे कुटुंबाची सदस्य'; पन्नास वर्षांपासून तिसऱ्या पिढीत सुद्धा जीवापाड जपताहेत

From Generation to Generation: जुन्या काळी काही साधने नव्हती. त्यावेळी निवडणुकीतील विजयी उमेदवार निवड, तसेच उल्लेखनीय यश मिळविलेल्या गुणवंतांचा बैलगाडीतून मिरवणूक काढत गौरव केला जायचा. हिच प्रथा अजूनही तालुक्यातील जळकेवाडी येथे कायम आहे. मात्र, काळाच्या ओघात नवीन ट्रेंड बाळसे धरीत आहे.
Not Just Bullocks, But Family – Pawane Household’s 50-Year Bond with Sarja-Raja
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कर्जत: कधी काळी वाड्यासमोर लांबच्या लांब बैलांची दावण बांधली जायची. मात्र, काळाच्या ओघात शेतीचे यांत्रिकीकरण झाले आणि कामासाठी शिवारातील शेतकऱ्यांचा सवंगडी अर्थात बैलजोडी पर्यायाने पशुधन कमी झाले. सध्या तर तालुक्यात जिल्ह्यात सर्वाधिक असणाऱ्या बैलांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतकी उरली आहे.

