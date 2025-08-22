Ahilyanagar News: 'जळकेवाडीतील सर्जा-राजाची जोडी बनली पावणे कुटुंबाची सदस्य'; पन्नास वर्षांपासून तिसऱ्या पिढीत सुद्धा जीवापाड जपताहेत

कर्जत: कधी काळी वाड्यासमोर लांबच्या लांब बैलांची दावण बांधली जायची. मात्र, काळाच्या ओघात शेतीचे यांत्रिकीकरण झाले आणि कामासाठी शिवारातील शेतकऱ्यांचा सवंगडी अर्थात बैलजोडी पर्यायाने पशुधन कमी झाले. सध्या तर तालुक्यात जिल्ह्यात सर्वाधिक असणाऱ्या बैलांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतकी उरली आहे. .Ahilyanagar News:'श्रीरामपूर शहरातील गाळे भाडेवाढीविरोधात व्यापाऱ्यांचा आक्रोश'; मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप यांना शिवसेना शिंदे गटातर्फे निवेदन .मात्र, तालुक्यातील जळकेवाडी येथे गेली पन्नास वर्षांपासून तिसऱ्या पिढीत सुद्धा शेतकरी सुभाष विश्वनाथ पावणे आणि हरिदास विश्वनाथ पावणे हे आपल्या सर्जा-राजाला जीवापाड जपत आहेत. ही बैलजोडी त्यांच्या कुटुंबातील अविभाज्य घटक आणि सदस्य बनली आहे..या पावणे परिवारातील सर्व सदस्य धार्मिक वृत्तीचे असून देशी वंशाची गाय आणि बैलजोडी पाळण्याचा या परिवाराचा छंद आहे. सध्या तो छंद तिसऱ्या पिढीत सुद्धा जपला जात आहे. ही जोडी शेतीतील सर्व कामे इमानेइतबारे करतानाच ही जोडी शाळेच्या तसेच आध्यात्मिकसह विविध मिरवणुकीत सहभागी होते..MLA Kashinath Date: अतिवृष्टीग्रस्तांना तातडीने नुकसान भरपाई मिळावी: आमदार काशिनाथ दाते; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घेतली भेट.जुन्या काळी काही साधने नव्हती. त्यावेळी निवडणुकीतील विजयी उमेदवार निवड, तसेच उल्लेखनीय यश मिळविलेल्या गुणवंतांचा बैलगाडीतून मिरवणूक काढत गौरव केला जायचा. हिच प्रथा अजूनही तालुक्यातील जळकेवाडी येथे कायम आहे. मात्र, काळाच्या ओघात नवीन ट्रेंड बाळसे धरीत आहे. बैलांची जोडी कुटुंबात गोडी निर्माण करणारी असल्याने वर्षातील ३६५ दिवस कष्ट करून घेतले जात असले, तरी रोज जीव पण लावला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.