खबरदार! विद्यार्थ्यांना शिक्षा कराल तर नोकरी गमवाल; शालेय शिक्षण विभागाकडून शिक्षेबाबत निर्बंध, काय आहेत कडक नियम?

अहिल्यानगर: 'छडी लागे छम छम, विद्या येई घम घम' अशा आशयाची बडबड गीते होती. हे गीत सर्व विद्यार्थी तालासुरात गात. आणि त्यानुसार गुरुजी विद्यार्थ्यांना निबर मारायचेही. त्याचे पालकांना आणि शिक्षण विभागालाही काही वाटायचे नाही. आता विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा करायचे तर दूरच त्यांना रागावले, टोमणे मारले तरी कारवाईचा बडगा संबंधित शिक्षक व संस्थाचालकांवर उगारला जाणार आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शाळा व शिक्षकांसाठी नियमावली जारी केली आहे. त्यात शारीरिक आणि मानसिक शिक्षा करण्यास बंदी घातली आहे. त्यामुळे शिक्षकांना बाल सुरक्षा आराखड्याचे कटाक्षाने पालन करावे लागेल. काही दिवसांपूर्वी वसईतील शाळेतील विद्यार्थिनीला गुरुजींनी उठाबशा काढण्याची शिक्षा दिली होती. त्यात तिचा मृत्यू झाला. शाळेत उशिरा आल्याबद्दल शिक्षा म्हणून १०० उठाबशा करायला लावल्यामुळे मृत्यू झाला..हे प्रकरण शालेय शिक्षण विभागाने गांभीर्याने घेतले आहे. त्यानुसार वरील निर्बंध घातले आहेत. शाळांना अधिक कठोर बाल सुरक्षा आराखड्याचे पालन करावे लागेल. ज्यात शारीरिक शिक्षा आणि मानसिक छळावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्याशिवाय जर अशा घटना घडल्या तर या गंभीर प्रकरणांमध्ये पोलिसांना वेळेत अहवाल देणे बंधनकारक केले आहे..रिल काढण्यासही मज्जावशिक्षक आणि शाळेतील कर्मचाऱ्यांना, विद्यार्थ्यांना शारीरिक किंवा मानसिक शिक्षा करता येणार नाही. विद्यार्थ्यांना उठाबशा काढायला लावणे, त्यांना जास्त वेळ उन्हात किंवा पावसात वर्गाबाहेर उभे करणे, विद्यार्थ्यांना ढकलणे, त्यांना गुडघे टेकवत जमिनीवर बसायला लावणे, वारंवार तोंडी अपमान करणे किंवा धमक्या देणे, खासगी संदेश, चॅट किंवा सोशल मीडियाद्वारे विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक संवाद साधणे, यावर मनाई करण्यात आली आहे. शाळेत विद्यार्थी सुरक्षेचा भंग झाल्यास संबंधित शिक्षक, मुख्याध्यापक किंवा शाळा व्यवस्थापनाविरोधात २४ तासांत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक आहे. घटना लपवली अथवा दिरंगाई केल्यास शाळा प्रशासनावर ही थेट फौजदारी होईल..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...शाळांनी तक्रार दाखल करावीहे निर्देश सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना बंधनकारक आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळा प्रमुख, कर्मचारी आणि व्यवस्थापनावर थेट जबाबदारी निश्चित केली आहे. शाळा प्रमुखांनी सुरक्षिततेशी संबंधित कोणतीही घटना तत्काळ नोंदवणे, सीसीटीव्ही फुटेज, उपस्थिती नोंदी आणि लेखी तक्रारींसारखे पुरावे जतन करणे, प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पोक्सो) कायदा किंवा बाल न्याय कायद्यांतर्गत येणाऱ्या गंभीर प्रकरणांमध्ये शाळांनी २४ तासांत पोलिसांत तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे, असेही नमूद करण्यात आले आहे.