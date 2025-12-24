अहिल्यानगर

खबरदार! विद्यार्थ्यांना शिक्षा कराल तर नोकरी गमवाल; शालेय शिक्षण विभागाकडून शिक्षेबाबत निर्बंध, काय आहेत कडक नियम?

Student Safety Rules in Schools latest Update: शिक्षकांना विद्यार्थ्यांवर रागावण्यास बंदी; शारीरिक शिक्षेवर कठोर निर्बंध
Maharashtra Education Dept Issues Tough Rules Against Student Punishment

Maharashtra Education Dept Issues Tough Rules Against Student Punishment

अहिल्यानगर: ‘छडी लागे छम छम, विद्या येई घम घम’ अशा आशयाची बडबड गीते होती. हे गीत सर्व विद्यार्थी तालासुरात गात. आणि त्यानुसार गुरुजी विद्यार्थ्यांना निबर मारायचेही. त्याचे पालकांना आणि शिक्षण विभागालाही काही वाटायचे नाही. आता विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा करायचे तर दूरच त्यांना रागावले, टोमणे मारले तरी कारवाईचा बडगा संबंधित शिक्षक व संस्थाचालकांवर उगारला जाणार आहे.

