Teacher Transfer: 'गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आश्वासनानंतर शाळा सुरू'; गुलाबपुष्प देत विद्यार्थ्यांचे स्वागत, शिक्षकांच्या बदलीस पालकांचा विरोध

पोहेगाव: कोपरगाव तालुक्यातील रांजणगाव देशमुख येथील प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांच्या बदल्या रद्द कराव्यात, या मागणीसाठी दोन दिवसांपासून विद्यार्थ्यांविना शाळा भरत होती. पालक वर्ग त्यांच्या मागणीवर ठाम होता. अखेर तिसऱ्या दिवशी प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी शबाना शेख यांनी पालकांशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी एका महिला विषय शिक्षिकेला या ठिकाणी पाठविले जाईल व बदलून गेलेल्या एका शिक्षिकेला परत रांजणगाव देशमुख येथे आणण्यासाठी वरिष्ठांच्या मदतीने प्रयत्न करू, असे आश्वासन पालकांना दिले. त्यानंतरच तिसऱ्या दिवशी पालकांनी मुलांना शाळेत पाठविले. यावेळी विद्यार्थ्यांचे शिक्षकांनी गुलाबपुष्प देऊन स्वागत केले..या शाळेच्या चार शिक्षकांची बदली झाली आहे. त्यांची बदली रद्द करावी, यासाठी पालक आग्रही होते. गुरुवारी सकाळी विद्यार्थी आणि पालक शाळेच्या प्रवेशद्वारावर जमा झाले होते. त्यानंतर कोपरगाव पंचायत समितीच्या प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी शबाना शेख तेथे आल्या. यावेळी त्यांनी पालकांशी सविस्तर चर्चा केली. महिला शिक्षक या ठिकाणी नसल्यास येणाऱ्या अडचणी पालकांनी त्यांना सांगितल्या, तसेच किमान दोन तरी शिक्षकांच्या बदल्या रद्द करा, असा आग्रह धरला होता. त्यावर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय अडचणी सांगितल्या..दरम्यान, तालुक्यात असलेल्या विषय शिक्षिका सुवर्णा मगर यांना रांजणगावच्या शाळेत आठवड्यातून तीन दिवस देण्याचे मान्य केले. दुपारीच त्या शाळेत हजरही झाल्या, तसेच बदली झालेल्या एका शिक्षिकेच्या बदलीसंदर्भात गटविकास अधिकाऱ्यांच्यामार्फत जिल्हा शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकरी अधिकारी यांच्याशी पत्रव्यवहार केला जाईल. त्यांच्या मार्गदर्शनाने पुढील कारवाई करण्यात येईल, असं प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी शेख यांनी सांगितले..गटशिक्षणाधिकारी शेख यांनी शाळेला एक शौचालय, किचन शेड, २० टॅब मिळवून देण्याचे आश्वस्त करत ओपन जिम, तसेच क्रीडांगण सपाटीकरणाचा प्रस्ताव जिल्हा पातळीवर पाठविणार असल्याचे सांगितले..यावेळी सरपंच गजानन मते, उपसरपंच त्र्यंबक वर्पे, माणिक ठोंबरे, मोनिका वर्पे, संदीप रणधीर, संतोष वर्पे, धनंजय वर्पे, नानासाहेब वर्पे, अरुण वर्पे, सुनील वर्पे, गणेश वर्पे, शेखर रणधीर, सचिन खालकर, आबासाहेब मिंधे, सुनील विघे, बापू खालकर, वीरेंद्र वर्पे आदींसह पालक उपस्थित होते.