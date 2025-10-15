Sakal Relief Fund:'पूरग्रस्तांसाठी धावली ज्येष्ठ अभियंता संघटना'; ‘सकाळ’ रिलिफ फंडासाठी दोन लाख रुपयांची मदत..

अहिल्यानगर: पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी येथील ज्येष्ठ अभियंता संघटना धावून आली आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज सकाळ रिलिफ फंडासाठी दोन लाख चार हजार सोळा रुपयांचा धनादेश दिला. सकाळचे सहसंपादक प्रकाश पाटील यांनी तो स्वीकारला. यावेळी मुख्य व्यवस्थापक (जाहिरात) दीपक देशमुख, प्रिन्सिपल करस्पॉन्डंट अशोक निंबाळकर उपस्थित होते..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.अहिल्यानगरमध्ये जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम विभागातील निवृत्त अभियंत्यांची ही संघटना आहे. सेवानिवृत्तीनंतरही हे सर्व सामाजिक उपक्रमात हिरिरीने भाग घेत असतात. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांसाठीही या ज्येष्ठ अभियंता संघटनेने मोठी मदत केली होती. पुलवामा हल्ल्यानंतरही मदतीसाठी पुढे सरसावले होते. पुरामुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यासह राज्यात मोठी हानी झाली आहे. रिलिफ फंडाद्वारे ‘सकाळ‘ त्यांची मदत करीत आहे. त्या फंडासाठी राज्यासह जिल्ह्यातील विविध संस्था, संघटना, दानदाते आर्थिक मदत देत आहेत..ज्येष्ठ अभियंत्यांच्या संघटनेनेही आपल्या सदस्यांना पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी आवाहन केले. त्यांनी दोनच दिवसांत दोन लाख रुपयांची रक्कम जमा करून सामाजिक बांधिलकी जपली. त्यांनी आज (मंगळवार) या रकमेचा धनादेश सकाळ कार्यालयात आणून दिला. रिलिफ फंडाचे काम कसे चालते, याविषयी सदस्यांनी जाणून घेतले. सकाळ नेहमीच संकटाच्या काळात मदतीला येतो, हे आम्ही नेहमीच अनुभवले आहे, अशा भावनाही त्यांनी व्यक्त केल्या. सहसंपादक पाटील यांनी संघटनेच्या या कार्याचे कौतुक केले..संघटनेच्या एम. पी. खाडे, सुनील गायकवाड, पी. व्ही. देशमुख, एस. टी. गुंजाळ, आर. के. भापकर, अशोक मुळे, होशिंग साहेब, सी. एस. मुळे, सी. एन. आव्हाड, सदाशिव देवढे, संजय हेम्बाडे, शिवाजीराव राजळे, शिवाजी तांबे, विलास कुलकर्णी, विनायक निंबाळकर, विनायक जपे, रामराजे भोसले, रामदास गायकवाड, महादेव अकोलकर, बी. जे. रहाणे, बाळासाहेब लबडे, बप्पासाहेब बोडखे, प्रभाकर म्हस्के, प्रकाश हांडेदेशमुख, पोपटराव शेकडे, पी. एस. भांदिगिरे, थॉमस मामेन, डी. एन. साठे, ज्ञानदेव शिरसाठ, जे. जी. देशमुख, जे. के. ठाकूर, जे. ए. पाचरूपे, जयप्रकाश संचेती, एस. व्ही. नरसाळे,.एस. यू. जाधव, एस. डी. नलावडे, बी. बी. रहाणे, एस. टी. फरगडे, एस. एस. नागरगोजे, एस. एम. खंडागळे, आर. जे. साके, एस. एन. गुंजाळ, एस. ई. तळेकर, एस. एम. कुलकर्णी, एन. बी. लोंढे, एन. बी. खेडकर, एस. डी. गाढवे, ए. डी. महामुनी, ए. एच. अनारसे, आर. टी. नाकाडे, बबनराव खिलारी, आर. झेड. गांधी, अरुण कल्हापुरे, अर्जुन देव्हारे, आर. एम. कांबळे, विश्वासराव भोसले, बोलभट साहेब, बी. बी. नजन, बी. डी. फुंदे, साहेबराव बोडखे, पी. डब्ल्यू. हजारे, टी. ए. बडे, एस. एन. भागवत, डी. के. पवार, एस. बी. निंबाळकर, जी. डी. ढवळे, एम. जी. बुधवंत, आर. एस. भागवत, आर. बी. देशमुख, रोहित बढे, एस. पी. खेतमाळस, पी. जी. दिवटे, विठ्ठलराव पालवे, बी. टी. थोरात, जे. डी. मोळके, गिरीश धोत्रे, एस. आर. सावंत आदी ७७ जणांनी ही मदत केली..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.नुकसानग्रस्तांचे दातृत्वअभियंता संघटनेत नगर, पाथर्डी, शेवगाव, पारनेर तालुक्यांतील निवृत्त अभियंता आहेत. जिल्ह्यात सर्वत्र अतिवृष्टीने हानी झाली आहे. विशेषतः शेवगाव-पाथर्डीत मोठे नुकसान आहे. संघटनेतील बहुतांशी सदस्य हे शेतकरी कुटुंबातील आहेत. त्यांनाही अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला आहे, तरीही ते मदतीसाठी पुढे सरसावले आहेत. हे निदर्शनास आल्यानंतर ‘सकाळ‘चे सहसंपादक प्रकाश पाटील यांनी त्यांचा सत्कार करून आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.