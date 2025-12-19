माेठी बातमी! 'अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालय बॉम्बने उडविण्याची धमकी'; फुटीरतावादी अतिरेकी संघटनेकडून मेल..

अहिल्यानगर : जिल्हाधिकारी कार्यालयाला बॉम्बस्फोट करून उडवून देण्याची धमकी गुरुवारी (ता.१८) सकाळी ई-मेलद्वारे देण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रशासनाने तत्काळ नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित केले. पोलिस प्रशासनाने केलेल्या सखोल तपासणीत काहीही आक्षेपार्ह आढळले नाही. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे कामकाज आता पूर्णपणे सुरळीत सुरू झाले आहे..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...जिल्हाधिकारी कार्यालयास आज (ता. १८) दुपारी एक वाजता धमकीचा ई-मेल प्राप्त होताच प्रशासनाने तातडीने कार्यालयात विविध कामांसाठी आलेल्या नागरिकांनी सुरक्षित बाहेर काढले. कार्यालयातील सहा लिफ्ट बंद करण्यात आल्या. सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव कार्यालय सोडण्याचा आदेश देण्यात आला. कार्यालयाबाहेर पडताना कोणीही लिफ्टचा वापर करू नये, चारही जिन्यांचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सर्व अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयाच्या बाहेरील रस्त्यावर सुरक्षित थांबले होते..पोलिस विभागाला याची माहिती दिली. बॉम्ब शोधक पथकातील ‘लुसी’ व ‘जंजीर’ या श्वानांसह अत्याधुनिक बॉम्ब शोधक यंत्रणेसह कार्यालयात आले. महापालिकेच्या अग्निशमन दलालाही माहिती देण्यात आली. सावेडी अग्निशामक दलाचे कर्मचारीही बंबासह आले. बॉम्ब शोधक पथकाने सहा मजली इमारतीची तपासणी केली. यामध्ये सर्व मजले, जिने, लिफ्ट, पार्किंग व संपूर्ण परिसराचा समावेश होता. या शोधमोहिमेत अग्निशमन दल व एसआयडी पथकाचेही सहकार्य लाभले..या सखोल शोधमोहिमेत कोणत्याही प्रकारची संशयास्पद वस्तू अथवा स्फोटके आढळून आली नाहीत. परिसराची सुरक्षितता सुनिश्चित केल्यानंतर दुपारी कार्यालयाचे दैनंदिन कामकाज पुन्हा सुरू करण्यात आले. राज्यात अनेक ठिकाणी एकाच वेळी अशा प्रकारचे धमकीचे ई-मेल आल्याने पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली आहे..जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकृत ई-मेलवर कार्यालय बॉम्बने उडविण्याच्या धमकीचा मेल प्राप्त झाला होता. त्यानंतर प्रशासनाने सर्वांना सुरक्षित बाहेर काढले. पोलिस प्रशासनाने संपूर्ण कार्यालयाची तपासणी केली आहे. कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळून आलेली नाही. त्यानंतर कार्यालयाचे कामकाज सुरळीत करण्यात आले. सायबर पोलिस हा ई-मेल पाठविणाऱ्यांचा शोध घेत आहेत.- डॉ. पंकज आशिया, जिल्हाधिकारी.होता स्कार्फ म्हणून वाचला गळा! 'बिबट्याचा वृद्ध महिलेवर जीवघेणा हल्ला; गवतातून झडप, जिवाच्या आकांताने आरडाओरडा अन्.. .फुटीरतावादी अतिरेकी संघटनेकडून मेलतमिळनाडू लिबरेशन आर्मी या फुटीरतावादी अतिरेकी संघटनेच्या मारण विंग, मद्रास टायगर यांच्या नावाने हा मेल आल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांना उद्देशून ‘जिल्हाधिकारी कार्यालयात लवकरच ४ आरडीएक्स बॉम्बचा स्फोट होणार आहे. दुपारी दोन वाजेपर्यंत सर्वांना बाहेर काढा,’ असे या ई मेलमध्ये म्हटले होते. हा धमकीचा मेल पाठविण्याचा उद्देश काय, याचा शोध पोलिस यंत्रणा घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.