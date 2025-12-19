अहिल्यानगर

माेठी बातमी! 'अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालय बॉम्बने उडविण्याची धमकी'; फुटीरतावादी अतिरेकी संघटनेकडून मेल..

Ahilyanagar District Administration Bomb Alert: जिल्हाधिकारी कार्यालयाला बॉम्बस्फोटाची धमकी; प्रशासनाची तातडीची कारवाई
Security Alert After Bomb Threat Email to Ahilyanagar Collectorate

Security Alert After Bomb Threat Email to Ahilyanagar Collectorate

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर : जिल्हाधिकारी कार्यालयाला बॉम्बस्फोट करून उडवून देण्याची धमकी गुरुवारी (ता.१८) सकाळी ई-मेलद्वारे देण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रशासनाने तत्काळ नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित केले. पोलिस प्रशासनाने केलेल्या सखोल तपासणीत काहीही आक्षेपार्ह आढळले नाही. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे कामकाज आता पूर्णपणे सुरळीत सुरू झाले आहे.

