Ahilyanagar Crime: जामखेड येथील कलाकेंद्र फोडणारे सात आरोपी गजाआड; गावठी पिस्तुलासह साडेसहा लाखांचा मुद्देमाल जप्त; ११ आरोपी फरार

अहिल्यानगर: जामखेड येथील कलाकेंद्राची तोडफोड करुन दहशत निर्माण करणाऱ्या सात आरोपींच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने मुसक्या आवळल्या आहेत. आरोपींकडून एक गावठी पिस्तूल, तीन जिवंत काडतुसांसह साडेसहा लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील आणखी ११ आरोपी फरार असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत.

जामखेड येथील एका कलाकेंद्राची आरोपींनी तोडफोड केली होती. तीन दिवसांपूर्वी हा प्रकार घडला होता. याप्रकरणी जामखेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांना तपासाचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार कबाडी यांनी आरोपींचा शोध घेण्यासाठी हेड कॉन्स्टेबल सुरेश चंद्रकांत माळी, दीपक घाटकर, हृदय घोडके, लक्ष्मण खोकले, फुरकान शेख, श्यामसुंदर जाधव, प्रकाश मांडगे, सागर ससाणे, रोहित येमुल, भागवान थोरात, सतिश भवर, विशाल तनपुरे, प्रशांत राठोड, सोनल भागवत, अर्जुन बडे यांची दोन विशेष पथके तयार केली.

पथकाने गोपनिय माहिती व तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आरोपींची माहिती मिळविली. हा गुन्हा अक्षय किशोर बोरुडे (रा. तिसगाव, ता. पाथर्डी) याने त्याच्या साथीदाराच्या मदतीने केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार पथकाने अक्षय किशोर बोरुडे (वय २९, रा. मिरीरोड, तिसगाव, ता. पाथर्डी, जि. अहिल्यानगर), शहनवाज अन्वर खान (वय ३०, रा. इंदीरानगर, तिसगाव, ता. पाथर्डी, जि. अहिल्यानगर), जयसिंग दादा लोंढे (वय २५, वर्षे रा. आडगाव, ता. पाथर्डी, जि. अहिल्यानगर), अविनाश भास्कर शिंदे (वय २९, रा. तिसगाव, ता. पाथर्डी, जि. अहिल्यानगर), गणेश सचिन शिंदे (वय १९, रा. तुळजापूर पेठ, तिसगाव, ता. पाथर्डी, जि. अहिल्यानगर), ऋषिकेश यौसेफ गरुड (वय १८, रा. तिसगाव, ता. पाथर्डी, जि. अहिल्यानगर), अनिकेत ऊर्फ बाळा नितीन कदम (वय २५, रा. एमआयडीसी रोड, आष्टी, ता. आष्टी, जि. बीड) अशी ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची नावे आहेत. आरोपींकडून सहा लाख ५३ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. आरोपींना पुढील तपासासाठी जामखेड पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

हे आरोपी फरार
आरोपी दीपक यौसेफ गरुड (रा. तिसगाव, ता. पाथर्डी), शिवम भारत आठरे (रा. पारेवाडी, ता. पाथर्डी), किशोर शिवाजी जाधव (रा. तिसगाव, ता. पाथर्डी), अक्षय राजेंद्र जायभाय (रा. पाथर्डी, ता. पाथर्डी), रोहीत दिलीप खंदारे (रा. तिसगाव, ता. पाथर्डी, जि. अहिल्यानगर), आशिष हरीभाऊ साळवे (रा. तिसगाव, ता. पाथर्डी), संतोष लोंढे (रा. आडगाव, ता. पाथर्डी), अमोल महाडिक (रा. पारेवाडी, ता. पाथर्डी), सचिन मधुकर लोखंडे (रा. आष्टी, ता. आष्टी, जि. बीड) हे फरार असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत.

अलिशान कार जप्त
आरोपी अनिकेत ऊर्फ बाळा नितिन कदम (वय २५, रा. एमआयडीसी रोड, आष्टी, ता. आष्टी, जि. बीड) याचा शोध घेत असताना तो विना नंबरच्या स्कॉडा कारमध्ये कर्जत- जामखेड रोडने पाटोदा गावच्या शिवारात गावठी कट्टयासह मिळून आला. त्याच्याकडून एक गावठी पिस्तुल, तीन जिवंत काडतुस, पांढरे रंगाची स्कॉडा कार असा एकुण सहा लाख ५३ हजार रूपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे.