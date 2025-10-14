अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: जामखेड येथील कलाकेंद्र फोडणारे सात आरोपी गजाआड; गावठी पिस्तुलासह साडेसहा लाखांचा मुद्देमाल जप्त; ११ आरोपी फरार

Jamkhed Art Center Robbery: आरोपींकडून एक गावठी पिस्तूल, तीन जिवंत काडतुसांसह साडेसहा लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील आणखी ११ आरोपी फरार असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत.
Jamkhed police seize ₹6.5 lakh and a local pistol in connection with art center burglary; seven arrested, 11 still on the run.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर: जामखेड येथील कलाकेंद्राची तोडफोड करुन दहशत निर्माण करणाऱ्या सात आरोपींच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने मुसक्या आवळल्या आहेत. आरोपींकडून एक गावठी पिस्तूल, तीन जिवंत काडतुसांसह साडेसहा लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील आणखी ११ आरोपी फरार असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत.

