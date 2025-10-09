अहिल्यानगर

Shanivar Temple: ‘शनैश्‍वर’ दानपात्राची निर्विघ्न मोजदाद; धर्मदाय विभाग हजर, विश्‍वस्तांचा कायदेशीर लढ्याचा निर्णय

Relief for Donors: शनैश्‍वर देवस्थानबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने शनिवारी (ता.४) आज आहे ती स्थिती कायम ठेवावी, असा आदेश दिल्यानंतर आपापल्या घरी बसून असलेले सर्व विश्‍वस्त सक्रिय होऊन आम्हीच देवस्थानचा कारभार पाहणार यासाठी पुढे आले आहेत.
“‘Shanaishvar’ donation fund successfully audited with legal trustee supervision and religious department oversight.”

सकाळ वृत्तसेवा
सोनई : शनैश्‍वर देवस्थानसाठी नव्याने स्थापन कार्यकारी समितीने दानपात्राची मोजदाद केल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिलेला असताना आज व्यवस्थापक राजेंद्र वाकचौरे व धर्मदाय आयुक्त कार्यालयातील निरीक्षक उमेश जाधव यांच्या देखरेखीत दानपात्राची मोजदाद करण्यात आली. राज्य शासनाकडून बरखास्त केलेल्या विश्‍वस्तांची आज जनसंपर्क कार्यालयात पुढील व्यूहरचनेसाठी बैठक झाली.

