सोनई : शनैश्वर देवस्थानसाठी नव्याने स्थापन कार्यकारी समितीने दानपात्राची मोजदाद केल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिलेला असताना आज व्यवस्थापक राजेंद्र वाकचौरे व धर्मदाय आयुक्त कार्यालयातील निरीक्षक उमेश जाधव यांच्या देखरेखीत दानपात्राची मोजदाद करण्यात आली. राज्य शासनाकडून बरखास्त केलेल्या विश्वस्तांची आज जनसंपर्क कार्यालयात पुढील व्यूहरचनेसाठी बैठक झाली. .MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.शनैश्वर देवस्थानबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने शनिवारी (ता.४) आज आहे ती स्थिती कायम ठेवावी, असा आदेश दिल्यानंतर आपापल्या घरी बसून असलेले सर्व विश्वस्त सक्रिय होऊन आम्हीच देवस्थानचा कारभार पाहणार यासाठी पुढे आले आहेत. अध्यक्ष भागवत बानकर व तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी जी. के. दरंदले देवस्थानचे विभाग प्रमुख व कर्मचाऱ्यांवर छाप दाखवत आमचाच निर्णय मान्य करा, असा दबाव टाकत आहेत. तर, कार्यकारी समिती दुसऱ्या बाजूने जिल्हाधिकारी प्रशासक असलेल्या कार्यकारी समिती सांगणार त्याची अंमलबजावणी करा अन्यथा बेजबाबदार म्हणून कारवाई केली जाईल, असे सांगत असल्याने विभाग प्रमुखांची द्विधा मनःस्थिती झाली आहे..तीन दिवसांपूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल चोरमारे यांनी निर्णय घेतल्यानुसार सकाळी दहा वाजता उदासी महाराज मठात दानपात्र मोजदाद करिता नियुक्त कर्मचारी येऊन बसताच बरखास्त विश्वस्त जनसंपर्क कार्यालयात येऊन बसले. आजची मोजदादला अहिल्यानगर येथील सहायक धर्मदाय कार्यालयातील प्रतिनिधी येणार असल्याने प्रत्यक्ष कामकाज दोन तास उशिराने सुरू झाले. कार्यकारी समितीमधील व्यवस्थापक वाकचौरे, उप व्यवस्थापक विनायक गोरे, लेखाधिकारी गणेश खेडकर, राजकुमार पुंड, सदस्य आशिष शेळके, सतीश पवार व दादासाहेब बोरुडे उपस्थित होते..बरखास्त केलेल्या विश्वस्तांनी आजच्या बैठकीत नेवासे येथील एका ज्येष्ठ वकीलास आमंत्रित करून कायदेशीर सल्ला घेतला. यावेळी पूर्वी देवस्थानसाठी असलेले एक कायदेशीर सल्लागार उपस्थित होते. दिवाळी सण आल्याने कर्मचाऱ्यांचा बोनस व पगार करायचा असल्याने उच्च न्यायालयाने सील केलेले प्रशासकीय कार्यालय उघडण्याची परवानगी द्यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय झाल्याचे समजते. कार्यकारी समितीला आम्ही पदभार दिला नसल्याने आम्हीच देवस्थानचे काम पाहणार असा सूर आजही असल्याचे समजते..रक्कम बँक खात्यात जमाआज आठ दिवसांच्या दानपात्राची मोजदाद करून जमा झालेले १३ लाख ६९ हजार ४११ रुपये देवस्थानच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले. नियुक्त केलेले सर्व कर्मचारी उपस्थित होते..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .अनधिकृत ठरले अधिकृतमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार लंघे यांच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना देवस्थान कर्मचारी भरतीत असलेला घोटाळा जगजाहीर केला होता. आज दानपात्र मोजदाद करिता अनधिकृत शिक्का असलेले २५ मानधनावरील कर्मचारी कार्यकारी समितीने मोजदादला घेतलेच कसे, असा प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.