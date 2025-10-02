ShaniShingnapur News: ‘शनैश्वर’साठी कार्यकारी समिती गठीत; मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी अतुल चोरमारे

सोनई : जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी शनिशिंगणापूर येथील शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टचे प्रशासक म्हणून पदभार घेतल्यानंतर आज येथील दैनंदिन कामकाज पाहण्यासाठी कार्यकारी समितीची निवड जाहीर केली आहे. उपजिल्हाधिकारी अतुल चोरमारे यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून निवड करण्यात आली आहे. आज समितीमधील पाच सदस्यांनी मंदिर परिसरास भेट देऊन सर्व विभागांचे कामकाज पाहून घेतले..Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....समितीमध्ये तहसीलदार डॉ. संजय बिरादार (मुख्य उपकार्यकारी अधिकारी), नायब तहसीलदार राजेंद्र वाकचौरे (व्यवस्थापक), घोडेगावचे मंडलाधिकारी विनायक गोरे (उपव्यवस्थापक), गणेश खेडकर (मुख्य लेखाधिकारी) राजकुमार पुंड (उप लेखाधिकारी), तर सदस्य म्हणून नेवासेचे गटविकास अधिकारी संजय लखवाल, सहायक पोलिस निरीक्षक आशिष शेळके, उपअभियंता विनायक पाटील, तलाठी सतीश पवार, ग्रामसेवक दादासाहेब बोरुडे यांचा समावेश आहे. .उपजिल्हाधिकारी चोरमारे यांनी आज दुपारी शनिशिंगणापूरला भेट देऊन दानपात्र, बर्फी प्रसाद विक्री, सीसीटीव्ही विभाग, तेल विक्री, देणगी विभाग, दर्शन व्यवस्था व चौथरा परिसरास भेट देऊन सर्व माहिती जाणून घेतली. देवस्थानचे जी. के. दरंदले, लक्ष्मण वाघ, अनिल दरंदले व कायदेशीर सल्लागार अॅड. लक्ष्मण घावटे यांनी विचारलेल्या प्रश्नांचे उत्तर दिले..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...नव्याने स्थापन केलेल्या कार्यकारी समितीमधील मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल चोरमारे व अन्य चार सदस्यांनी देवस्थान दैनंदिन कामकाजाची पाहणी व माहिती जाणून घेतली. दोन दिवसांत सर्व विभाग प्रमुख व नवीन समितीची बैठक झाल्यानंतर पुढील निर्णय होईल.- राजेंद्र वाकचौरे, व्यवस्थापक, शनैश्वर देवस्थान कार्यकारी समिती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.