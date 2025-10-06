Ahilyanagar News: ‘शनैश्वर’च्या कारभाराची ओढाताण; कर्मचारी द्विधा मनःस्थितीत, विश्वस्तांची जनसंपर्क कार्यालयात बैठक?

सोनई : उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शनिवारी (ता.४) रोजी ‘आज आहे ती स्थिती’र ठेवण्याचा आदेश दिल्यानंतर आज शनिशिंगणापूर येथे बरखास्त केलेल्या विश्वस्त मंडळाने ‘आम्हीच खरे कारभारी आहोत,’ असे समजून देवस्थान जनसंपर्क कार्यालयात विश्वस्तांची व नंतर विभाग प्रमुखांची बैठक घेतली. दुसरीकडे जिल्हाधिकारी नियुक्त कार्यकारी समितीने आज सुटीचा वार असताना प्रशासकीय कार्यालयात येऊन कामकाज पाहिले आहे. न्यायदेवता असलेल्या शनिदेवाच्या दरबारात उच्च न्यायालयाने आम्हालाच न्याय दिल्याचे दोन्ही बाजूने सांगण्यात येत असल्याने ग्रामस्थ व कर्मचाऱ्यांत द्विधा मनस्थिती झाली आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने मागील महिन्यात २२ तारखेला शनैश्वर देवस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करुन प्रशासक म्हणून अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी डाॅ. पंकज आशिया यांनी काम पाहण्याचे सुचविले होते. डाॅ. आशिया यांनी शनिवारी (ता.२७) कार्यालयीन अधीक्षक लक्ष्मण वाघ यांच्याकडून पदभार घेतला होता. माजी अध्यक्ष भागवत बानकर व विश्वस्तांनी २४ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. काल शनिवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून ‘आहे ती स्थिती ठेवावी,’ असा आदेश दिला होता..न्यायालयाचा आदेशानंतर आज बरखास्त केलेले अध्यक्ष व विश्वस्तांनी जनसंपर्क कार्यालयात बैठक घेऊन कार्यकारी समितीला विरोध करण्याचे नियोजन केले. यानंतर देवस्थान विभाग प्रमुखांची बैठक घेऊन कार्यकारी समितीला कुठलेही कागदपत्र देऊ नये, असे सांगितल्याची खात्रीलायक समजते. आजच्या बैठकीने विभाग प्रमुखांत ऐकावे कुणाचे, असा प्रश्न पडला असण्याची शक्यता आहे..विश्वस्तांची चुप्पी...बाजू समजून घेण्यासाठी आज बरखास्त केलेल्या मंडळातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच कार्यालयीन अधीक्षक व मंदिर विभाग प्रमुखास अनेकदा संपर्क केला. मात्र कुणीच प्रतिसाद दिला नाही..उच्च न्यायालयाने काल शनिवारी (ता. ४) आहे ती स्थिती ''स्टेट्स स्को''मध्ये दिली आहे. बरखास्त केलेल्या विश्वस्तांनी आज देवस्थान कार्यालयात बैठक व विभाग प्रमुखांना सूचना केल्या असतील, तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल. खातरजमा करुन योग्य निर्णय घेतला जाईल.- अतुल चोरमारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शनैश्वर देवस्थान कार्यकारी समिती.Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.अध्यक्ष भागवत बानकर व विश्वस्तांची जनसंपर्क कार्यालयात बैठक झाल्यानंतर सर्वांनी प्रशासकीय कार्यालयात उपजिल्हाधिकारी अतुल चोरमारे यांची भेट घेऊन आम्ही पदभार दिला नसल्याने कामकाज आम्हीच पाहणार, असे सांगून लेखी पत्र देत पोहच घेतली आहे.- जी. के. दरंदले, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.