Ahilyanagar News:'शनैश्वर’चे सील ठरतेय डोकेदुखी; कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर गदा, खरेदी रखडल्याने वस्तूंची वानवा

सोनई : कडी-कुलूपांचा वापर होत नसलेल्या मुलखावेगळ्या शनिशिंगणापूर गावात शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या संपूर्ण प्रशासकीय कार्यालयास लावण्यात आलेले सील राज्यात आणि देशात चर्चेत आले आहे. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लावण्यात आलेले सील कायम असल्याने कर्मचाऱ्यांचा दिवाळी बोनस आणि पगार अडचणीत सापडले आहेत. बरखास्त केलेले विश्वस्त व नव्याने कारभार पहात असलेल्या कार्यकारी समिती कुठलाच निर्णय घेत नसल्याने देवस्थानला आवश्यक असलेले साहित्य आणायचे कसे, असाही प्रश्न उभा राहिला. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने डिसेंबर २०२५ मध्ये मुदत संपणार असलेले विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून मागील महिन्यात अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी डाॅ. पंकज आशिया यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. डाॅ. आशिया यांनी अकरा सदस्यांची कार्यकारी समिती जाहीर केली खरी, मात्र तत्कालीन अध्यक्ष भागवत बानकर यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर भाष्य करताना न्यायमूर्तींनी आज आहे ती स्थिती कायम ठेवावी, असा आदेश दिल्यानंतर विश्वस्त अथवा कार्यकारी समितीने सील काढण्याचे धाडस केलेले नाही..कार्यकारी समितीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल चोरमारे यांच्या सूचनेनुसार व्यवस्थापक राजेंद्र वाकचौरे यांच्या देखरेखीत दोन वेळेस दानपात्र मोजदाद होऊन रक्कम बँकेत जमा करण्यात आली आहे. दिवाळी सण जवळ आल्याने बोनस व पगाराची चर्चा सुरू झाली असून संगणक, पगार स्लिपा, चेक आदी कार्यालयात सील बंद असल्याने कर्मचाऱ्यांसाठी प्रकाश निर्माण करणारा दिवाळी सण सध्या तरी अंधारमय वाटत आहे. .देवस्थान विक्री विभागातील तेल व अन्य वस्तू संपल्याची माहिती असून बर्फी तयार करण्याचे साहित्य शेवटची घटका मोजत असल्याने सील असेच कायम राहिले व आर्थिक निर्णय न झाल्यास दिवाळी सणाच्या गर्दीत अवघड स्थिती राहील असे दिसते..दिवाळी सणाच्या पूर्वी कर्मचाऱ्यांचा बोनस व पगार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सध्या दैनंदिन कामकाज सुरळीत असून अन्य तांत्रिक अडचणींबाबत मार्ग काढला जात आहे.- अतुल चोरमारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शनैश्वर कार्यकारी समिती.UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .विश्वस्त व कार्यकारी समितीला बोनस व पगाराविषयी पत्र दिले आहे. पगार न झाल्यास ''सीआयटीयू'' चे अध्यक्ष डाॅ. डी. एल. कराड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील निर्णय घेण्यात येईल.- श्यामसुंदर शिंदे, अध्यक्ष कर्मचारी युनियन, शनैश्वर देवस्थान.