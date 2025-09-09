Shanaishwar Temple:'शनैश्वर देवस्थान मंदिरात तीन दिवसांत ४३० भक्तांचा अभिषेक'; पुरोहिताची मानधनावर नेमणूक, शंभर रुपयांची रितसर पावती

सोनई : शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टने मंदिरात असलेल्या पुरोहितांची मानधनावर नेमणूक केल्यानंतर पहिल्याच दिवशी परवा शनिवारी (ता.६) रोजी ३४७ भक्तांनी शंभर रुपयांची रितसर पावती घेऊन अभिषेक केला. या योजनेतून ट्रस्टला पहिल्या दिवशी चौतीस हजार ७०० रुपयांची देणगी प्राप्त झाली आहे. तीन दिवसांत ४३० भक्तांनी अभिषेक केला. .Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.पाच दिवसांपूर्वी गुरुवारी (ता.४) देवस्थान विश्वस्त समितीचे अध्यक्ष भागवत बानकर, उपाध्यक्ष विकास बानकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. के. दरंदले व विश्वस्त मंडळाने उदासी महाराज मठ व यज्ञमंडपात होत असलेल्या अभिषेक व इतर पूजेबाबत धाडसी निर्णय घेताना पुरोहितांचा सर्वाधिकार बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. दोन प्रमुख पुरोहितांना एकतीस हजार रुपये, तर इतर तीन पुरोहितांस प्रत्येकी एकवीस हजार रुपये महिना मानधनावर नियुक्ती करण्यात आली. यामध्ये भाविकांकडून बिदागी, भेटवस्तू अथवा ऑनलाईन रक्कम घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सर्व पाच जणास मोबाईल वापरण्यास बंदी घालण्यात आली असून, अभिषेक होत असलेल्या ठिकाणी स्वतंत्र दानपेटी व देवस्थानचा एक कर्मचारी कायमस्वरूपी ठेवण्यात आला आहे..देवस्थानचा अभिषेक विभाग तयार करून तेथे जनजागृतीपर फलक लावण्यात आला आहे. भाविकांनी पुरोहितास रोख रक्कम देऊ नये याकरिता तेथे दानपेटी ठेवण्यात आली आहे. पूजा झाल्यानंतर कुणीही भाविकांनी पुरोहितास बक्षीस म्हणून रक्कम देऊ नये असे फर्मान काढण्यात आले आहे. परवा शनिवारी पहिल्या दिवशी ३४७ भाविकांनी अभिषेक पावती घेऊन अभिषेक केला असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी दरंदले यांनी दिली..दोन दिवसांपासून पितृपक्ष सुरू झाल्याने अभिषेक योजनेला अत्यल्प प्रतिसाद असल्याचे मंदिर विभाग प्रमुख विठ्ठल आढाव यांनी सांगितले. रविवारी सतरा तासांत ४३ भाविकांनी, तर आज सोमवारी पहाटे पाच ते सायंकाळी सात वाजेपर्यंत ४० भाविकांनी प्रत्येकी शंभर रुपये जमा करून अभिषेक योजनेचा लाभ घेतला. तीन दिवसांत एकूण ४३० अभिषेक होऊन देवस्थानला ४३ हजार रुपयांची देणगी जमा झाली आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.प्रशासन सतर्कदोन महिन्यांपूर्वी अहिल्यानगर येथील सायबर शाखेच्या फिर्यादीवरून पाच ऑनलाईन अॅप कंपनीवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर शनैश्वर देवस्थान प्रशासनाने चौथरा परिसरात देवस्थानचे सर्व कर्मचारी, तसेच पूजा साहित्य एजंटांना मोबाईल वापरण्यास बंदी घातली होती. आता नव्याने सर्व पुरोहित मानधनावर करून त्यांनी मोबाईल वापरू नये, असा नियम केला आहे. दोन संशयित कर्मचाऱ्यांची अन्य विभागांत नियुक्ती करून धाडसी निर्णय घेतल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.