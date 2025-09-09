अहिल्यानगर

Shanaishwar Temple:'शनैश्वर देवस्थान मंदिरात तीन दिवसांत ४३० भक्तांचा अभिषेक'; पुरोहिताची मानधनावर नेमणूक, शंभर रुपयांची रितसर पावती

Religious Devotion: दोन प्रमुख पुरोहितांना एकतीस हजार रुपये, तर इतर तीन पुरोहितांस प्रत्येकी एकवीस हजार रुपये महिना मानधनावर नियुक्ती करण्यात आली. यामध्ये भाविकांकडून बिदागी, भेटवस्तू अथवा ऑनलाईन रक्कम घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सर्व पाच जणास मोबाईल वापरण्यास बंदी घालण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
सोनई : शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टने मंदिरात असलेल्या पुरोहितांची मानधनावर नेमणूक केल्यानंतर पहिल्याच दिवशी परवा शनिवारी (ता.६) रोजी ३४७ भक्तांनी शंभर रुपयांची रितसर पावती घेऊन अभिषेक केला. या योजनेतून ट्रस्टला पहिल्या दिवशी चौतीस हजार ७०० रुपयांची देणगी प्राप्त झाली आहे. तीन दिवसांत ४३० भक्तांनी अभिषेक केला.

