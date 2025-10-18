Shani Shingnapur Temple: 'शनैश्वर देवस्थान कर्मचाऱ्यांची दिवाळी पगाराविना'; न्यायालयाचे आदेश 'जैसे थे', कर्मचाऱ्यांवरच साडेसातीचा फेरा

सोनई : 'बिन पगारी अन् फुल अधिकारी' अशी एक म्हण मराठीत प्रचलित असून अगदी याप्रमाणेच सध्या मुलखावेगळ्या शनिशिंगणापूर गावाची व तेथील शनैश्वर देवस्थान कारभाराची अवस्था झाली आहे. दिवाळी सणाच्या तोंडावर नव्याने कारभार पहात असलेल्या कार्यकारी समितीने कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस व पगार देण्याची तयारी केली खरी मात्र गावातील युको बँकेने औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या 'आहे ती स्थिती ठेवावी' या आदेशाचे पालन म्हणून खात्यात रक्कम भरण्यास व काढण्यास विरोध केला आहे. बँकेच्या कायदेशीर निर्णयाने दस्तुरखुद्द शनिदेवाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांवरच साडेसातीचा फेरा पडला आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने मागील महिन्यात विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी डाॅ. पंकज आशिया यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी डाॅ. आशिया यांनी पदभार घेऊन बुधवार (ता. १) रोजी अकरा व्यक्तींची कार्यकारी समिती स्थापन केली होती. यानंतर बरखास्त केलेले विश्वस्त मंडळाने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात आम्हीच खरे कारभारी यानुसार याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायमूर्तीनी 'आज आहे ती स्थिती कायम ठेवा,' असा आदेश देऊन १० नोव्हेंबर २०२५ ही पुढील सुनावणी तारीख सांगितली होती..औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचा स्थिती जैसे थे असा आदेश असताना कार्यकारी समितीने जिल्हाधिकारी यांच्या सूचनेनुसार कर्मचाऱ्यांचे पगार व्हावेत याकरिता अस्थापना व संगणक कार्यालयाचे सील तोडून कामकाज सुरू केले होते. जिल्हाधिकारी यांनी ९ व १५ ऑक्टोबर रोजी गावातील युको बँकेस ९ लाख ५६ हजार २७० रुपये वीजबिल भरावे असे पत्र दिले होते. युको बँकेने याबाबत विश्वस्तांनी दाखल केलेल्या रिट पिटीशनमध्ये ३१८२५-२९२५ क्रमांकाने सी. ए. अर्ज केला असता उच्च न्यायालयाने जैसे थे स्थितीबाबत पुनरुच्चार आदेश केल्याने खात्याकरिता सह्यांचे अधिकार बदलण्यास विरोध केला असून, स्वाक्षरीकार आहे, तसेच ठप्प करून नवीन सहीचा अधिकार चालणार नसल्याची भूमिका बँकेने घेतल्याचे पत्र प्राप्त झाले आहे. याबाबत बँकेच्या व्यवस्थापकाने प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने स्पष्टीकरण दिले नाही..दिवाळी सुटीचे संकटविश्वस्त मंडळावर बरखास्त विश्वस्त व नवीन कार्यकारी समिती अधिकार सांगत असले, तरी प्रत्यक्ष धोरणात्मक निर्णय ठप्प झाले आहेत. दिवाळी सुटीत येथे रोज लाखो भाविकांची गर्दी होणार असली, तरी येथील भोजनालय बंद आहे, कामगारांचे पगार नाहीत, तसेच विक्री केंद्रावरील तेल, बर्फी व इतर साहित्य संपत आले आहे. कुणाचाच अधिकार चालत नसल्याने मोठे संकट ओढवले आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.नवीन बँक खाते..शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टचे यापूर्वी सर्व राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकेत बारा खाते असताना कार्यकारी समितीने नव्याने सोनई येथील एका राष्ट्रीयीकृत बँकेत दुसरे खाते उघडले असल्याने परिसरात चर्चेला उधाण आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.