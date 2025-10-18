अहिल्यानगर

Shani Shingnapur Temple: 'शनैश्वर देवस्थान कर्मचाऱ्यांची दिवाळी पगाराविना'; न्यायालयाचे आदेश 'जैसे थे', कर्मचाऱ्यांवरच साडेसातीचा फेरा

Legal Deadlock Hits Shani Shingnapur Temple: युको बँकेने औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या 'आहे ती स्थिती ठेवावी' या आदेशाचे पालन म्हणून खात्यात रक्कम भरण्यास व काढण्यास विरोध केला आहे. बँकेच्या कायदेशीर निर्णयाने दस्तुरखुद्द शनिदेवाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांवरच साडेसातीचा फेरा पडला आहे.
Shani Shingnapur temple workers express anguish over unpaid salaries; court’s ‘status quo’ order halts payment.

Shani Shingnapur temple workers express anguish over unpaid salaries; court’s ‘status quo’ order halts payment.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोनई : 'बिन पगारी अन् फुल अधिकारी' अशी एक म्हण मराठीत प्रचलित असून अगदी याप्रमाणेच सध्या मुलखावेगळ्या शनिशिंगणापूर गावाची व तेथील शनैश्वर देवस्थान कारभाराची अवस्था झाली आहे. दिवाळी सणाच्या तोंडावर नव्याने कारभार पहात असलेल्या कार्यकारी समितीने कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस व पगार देण्याची तयारी केली खरी मात्र गावातील युको बँकेने औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या 'आहे ती स्थिती ठेवावी' या आदेशाचे पालन म्हणून खात्यात रक्कम भरण्यास व काढण्यास विरोध केला आहे. बँकेच्या कायदेशीर निर्णयाने दस्तुरखुद्द शनिदेवाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांवरच साडेसातीचा फेरा पडला आहे.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
Ahmednagar
workers
Court
Order
district
Dispute
trust

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com