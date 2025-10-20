नगर तालुका: शेती, आरोग्य, शिक्षण अशा सर्वच क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केल्यास उत्पादकता वाढते. भविष्यकालीन विचार करता रयत शिक्षण संस्थेच्या प्रत्येक शाळेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे ज्ञान देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. संस्थेचे सर्व शिक्षक हा उपक्रम यशस्वी करतील, असा विश्वास माजी केंद्रीय कृषिमंत्री व रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केला..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.केडगाव येथील मोतीनगर परिसरात सुमारे साडेतीन कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या श्री अंबिका प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या नूतन इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी रयतचे चेअरमन चंद्रकांत दळवी होते. यावेळी खासदार नीलेश लंके, उत्तर विभागीय समितीचे चेअरमन आमदार आशुतोष काळे, मॅनेजिंग कौन्सिलचे सदस्य दादाभाऊ कळमकर, पद्मश्री पोपटराव पवार, नगर बाजार समितीचे माजी सभापती भानुदास कोतकर, संस्थेचे व्हाईस चेअरमन भगीरथ शिंदे, संघटक डॉ. अनिल पाटील, माजी आमदार राहुल जगताप, जनरल बॉडी सदस्य बाबासाहेब भोस, संस्थेचे सचिव विकास देशमुख, माजी सचिव शिवाजीराव भोर, माजी महापौर अभिषेक कळमकर उपस्थित होते..इमारतीच्या उद्घाटनानंतर पवार यांच्यासह सर्व पाहुण्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित रांगोळी प्रदर्शन व विज्ञान प्रदर्शन पाहून विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले. शाळेची संपूर्ण इमारत १० चित्रकला शिक्षकांनी रंगवली. पवार यांच्या हस्ते या चित्रकला शिक्षकांचा सत्कार करण्यात आला. शाळेला देणगी देणारे पीआरएम सोल्युशनचे सीईओ राजेंद्र शिंदे यांच्यासह सर्व देणगीदारांचा गौरव करण्यात आला..शरद पवार म्हणाले, की जिल्ह्यामध्ये रयत शिक्षण संस्थेच्या शाळा काढण्यासाठी जिल्ह्यातील स्वर्गीय शंकरराव काळे, स्वर्गीय दादा पाटील यांच्यासह अनेकांनी कष्ट करून कर्ज विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. रयतच्या प्रत्येक शाळेमध्ये नवनवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी संस्था प्रयत्नशील राहणार आहे. चंद्रकांत दळवी म्हणाले, की रयतने विकसित केलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह आधुनिक तंत्रज्ञान युक्त अभ्यासक्रमाचा ग्रामीण भागातील शाळांना अधिकाधिक उपयोग व्हावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. प्रारंभी स्वर्गीय माजी मंत्री शिवाजीराव कर्डिले यांना श्रद्धांजली वाहून कार्यक्रमास सुरुवात करण्यात आली. रयतचे विभागीय अधिकारी प्राचार्य नवनाथ बोडखे यांनी प्रास्ताविकात संस्थेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.केडगावच्या शाळेसाठी अनेकांचे योगदानकेडगाव येथे रयत शिक्षण संस्थेच्या १९६९ साली स्थापन झालेल्या शाळेमध्ये बालवाडीपासून उच्च माध्यमिक विज्ञान शाखेपर्यंत तब्बल २२२३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळेमध्ये पद्मश्री पोपटराव पवार, युवा व्याख्याते गणेश शिंदे यांच्यासह अनेक मान्यवर व्यक्तींनी शिक्षण घेतले आहे. शाळेच्या विस्तारासाठी मारुतीराव गुंड, रभाजी कोतकर, लक्ष्मणराव कोतकर, माधवराव कांबळे, बबनराव कोतकर, ठकाजी सातपुते, मोहन पठारे, नारायण होंडे, दत्तात्रय ठुबे, बाळासाहेब लोंढे, भानुदास कोतकर, प्रभाकर गुंड, गोविंदराव कोतकर, जगन्नाथ पाटील दळवी यांच्यासह अनेकांनी योगदान दिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.