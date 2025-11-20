Myopia:'लहान मुलांमध्ये वाढतोय मायोपिया'; केवळ ४–५ वर्षांच्या मुलांमध्येही आढळताेय, वर्षातून एकदा तपासणी आवश्यक..

टाकळी ढोकेशवर: आजच्या डिजिटल युगात मोबाईल, टॅब आणि लॅपटॉप मुलांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. शिक्षण, मनोरंजन आणि ऑनलाइन उपक्रमांमुळे लहान वयातच मुलांच्या डोळ्यांवर मोठा ताण येत असून, मायोपिया (मायनस नंबर) झपाट्याने वाढताना दिसतोय. पूर्वी किशोरवयात दिसणारी समस्या आता केवळ ४–५ वर्षांच्या मुलांमध्येही आढळत आहे, अशी माहिती नेत्रतज्ज्ञ डॉ. स्वप्निल भालेकर यांनी दिली..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...डॉ. भालेकर म्हणाले, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार २०५० पर्यंत जगातील ५० टक्के लोक मायोपिक असतील. त्यापैकी १० टक्के हाय-मायोपिया असणाऱ्या व्यक्तींमध्ये रेटिना पातळ होणे, रेटिनल डिटॅचमेंट, ग्लॉकोमा आणि कायमस्वरूपी दृष्टी कमी होण्याचा गंभीर धोका वाढतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले..मुलांमध्ये वाढत्या मायोपियामागे अती स्क्रीन टाइम, बाहेर खेळण्याची घटती वेळ आणि सततचे वाचन–लेखन ही प्रमुख कारणे असल्याचे डॉ. भालेकर म्हणाले. दिवसाला दोन तासांपेक्षा जास्त स्क्रीन वापरल्यास मायोपियाचा धोका दुप्पट होतो, तर सूर्यप्रकाशात नियमित दोन तास खेळल्यास हा धोका ३०–४० टक्क्यांनी कमी होतो, असेही त्यांनी सांगितले..मायोपिया नियंत्रणासाठी काही विशिष्ट आयड्रॉप्सने नंबरची वाढ ६० टक्क्यांनी कमी होते, तसेच मायोपिया-कंट्रोल चष्मे ५०–६० टक्के प्रभावी ठरतात. अभ्यासाच्या दरम्यान २०–२०–२० नियम (२० मिनिटांनी २० सेकंद २० फूट अंतरावर पाहणे) उपयुक्त आहे. वर्षातून किमान एकदा सखोल नेत्र तपासणी आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले..पालकांसाठी सूचनापाच वर्षांखालील मुलांना स्क्रीन नाही५ ते १२ वर्षांना एक तास मर्यादायोग्य प्रकाशात अभ्यासघरात ‘स्क्रीन-फ्री झोन’कमीत कमी दोन तास बाहेर खेळणे.Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...पालकांनी पाच वर्षांखालील मुलांना स्क्रीनपासून पूर्णत: दूर ठेवावे, ५ ते १२ वर्षांच्या मुलांना एक तास मर्यादित स्क्रीन टाइम द्यावा, घरात ‘स्क्रीन-फ्री झोन’ तयार करावा आणि अभ्यास योग्य प्रकाशात करायला प्रोत्साहन द्यावे.-डॉ. स्वप्निल भालेकर, नेत्रतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.