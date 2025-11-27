अहिल्यानगर

शेगाव तालुका हादरला ! 'चोरट्यांकडून पती-पत्नीला बांधून लोखंडी रॉडने गंभीर मारहाण'; लाखाेंचा ऐवज लंपस; गळ्यावरच सुरुा ठेवला अन्..

Shegaon robbery: दांपत्याला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे डॉक्टरांकडून सांगण्यात आले. या प्रकारामुळे शेगाव तालुक्यातील नागरिकांमध्ये तणाव व सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे. पोलिसांनी परिसरात गस्त वाढवली असून या गुन्ह्याचा तपास वेगाने सुरू आहे.
Robbers tie a couple in Shegaon and assault them with an iron rod before looting valuables worth lakhs.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शेवगाव : चोरट्यांनी दोन वस्त्यांवर पती-पत्नीला दोरखंडाने बांधून लोखंडी रॉड, लाथाबुक्क्याने मारहाण करत चाकूचा धाक दाखवून सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम, असा दोन लाख ७२ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. ही घटना देवटाकळी (ता. शेवगाव) येथे मंगळवारी (ता.२५) रात्री मगरवस्तीवर घडली. याप्रकरणी हरिभाऊ बाजीराव ओंबळे यांच्या फिर्यादीवरून चोरट्यांविरोधात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

