शेगाव तालुका हादरला ! 'चोरट्यांकडून पती-पत्नीला बांधून लोखंडी रॉडने गंभीर मारहाण'; लाखाेंचा ऐवज लंपस; गळ्यावरच सुरुा ठेवला अन्..

शेवगाव : चोरट्यांनी दोन वस्त्यांवर पती-पत्नीला दोरखंडाने बांधून लोखंडी रॉड, लाथाबुक्क्याने मारहाण करत चाकूचा धाक दाखवून सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम, असा दोन लाख ७२ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. ही घटना देवटाकळी (ता. शेवगाव) येथे मंगळवारी (ता.२५) रात्री मगरवस्तीवर घडली. याप्रकरणी हरिभाऊ बाजीराव ओंबळे यांच्या फिर्यादीवरून चोरट्यांविरोधात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..देवटाकळी (ता. शेवगाव) येथील मगर वस्तीवर हरिभाऊ ओंबळे कुटुंबासह राहतात. शेजारी ही कल्याण आंधळे, संजय खरड यांच्या वस्त्या आहेत. मंगळवारी ओंबळे रात्री जेवण करून कुटुंबासह झोपले होते. रात्री ११ ते १२ च्या दरम्यान चार चोरट्यांनी घरात घुसून हरिभाऊ ओंबळे व पत्नीस लोखंडी राँडने व लाथाबुक्क्याने मारहाण केली. चाकूचा धाक दाखवून दमदाटी केली. या दोघांना साडी व धोतराने बांधून ठेवले. .चोरट्यांनी त्यांच्या घरातून दोन अंगठ्या, दोन पोत, कानातील झुंबर, दोन मणीमंगळसूत्र असे एक लाख ८२ हजारांचे सोन्याचे दागिने व ९० हजार रुपये रोख, असा दोन लाख ७२ हजारांचा ऐवज लंपास केला. शेजारील कल्याण बाळासाहेब आंधळे व संजय अर्जुन खरड यांच्या वस्तीवर जाऊन चोरट्यांनी त्यांना ही चाकूचा धाक दाखवून मारहाण केली. मात्र, आरडाओरड झाल्यानंतर ग्रामस्थांनी प्रतिकार केल्याने चोरडे तेथून पसार झाले. त्यानंतर ओंबळे कुटुंबास शेवगाव येथील रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. .चोरीची माहिती मिळाल्यानंतर उपविभागीय पोलिस अधिकारी नीरज राजगुरू व पोलिस निरीक्षक संतोष मुटकुळे यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पंचनामा केला. सकाळी स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक वसंत भोये यांनी परिसरात पाहणी केली, तर ठसे तज्ज्ञ व श्वान पथकही दाखल झाले. श्वानाने काही अंतरावर माग दाखविला. या चोरी प्रकरणी हरिभाऊ ओंबळे यांच्या फिर्यादीवरून चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..चोरट्यांना जेरबंद करावेपरिसरात उसाचे क्षेत्र मोठे व त्यात बिबट्याचा वावर असल्यामुळे ग्रामस्थ आधीच भयभीत झाले आहेत. रात्रीच्या वेळी ग्रामस्थ घराबाहेर पडू शकत नाहीत. याचा फायदा चोरटे घेत असून, छोट्या मोठ्या चोऱ्या वाढल्या आहेत. मात्र, मंगळवारी रात्री चोरांनी मारहाण करून दागिने व रोख रकम चोरून नेल्याने ग्रामस्थ घबराटीच्या सावटाखाली आहेत. पोलिस प्रशासनाने त्वरित चोरीचा तपास लावून चोरट्यांना जेरबंद करावे, अशी मागणी ग्रामस्थांमधून होत आहे.