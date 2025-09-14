Gas cylinder blast in Shevgaon city injures two; building windows shattered.

अहिल्यानगर

Gas Cylinder Explosion: 'शेवगाव शहरात गॅस सिलेंडरचा स्फोट, दोघेजण जखमी'; इमारतीच्या खिडक्यांच्या काचा फुटल्या, नेमकं काय घडलं..

Shevgaon Cylinder Explosion Leaves Two Injured: एका गाळ्यामध्ये शेळके स्वत:चे समर्थ इलेक्ट्रीकल्स नावाने दुकान चालवतात. आज सकाळी साडेआठच्या सुमारस त्याच दुकानामध्ये गॅस टाकीचा स्फोट झाला. त्या आवाजाने शेळके यांच्या कुटुंबातील सदस्य खाली पळत आले. समोरील दृश्य पाहून त्यांना मोठा धक्का बसला.
Published on

शेवगाव: शहरातील पंचायत समिती रस्त्यावरील शिववंदना इमारतीत आज सकाळी साडेआठच्या दरम्यान एका गॅस टाकीचा मोठा स्फोट होऊन त्यात दोन जण जखमी झाले. इमारतीच्या खिडक्यांच्या काचा फुटल्या व भिंतींना तडे गेले, तर एका दुकानाचे शटर वीस फुटांवर जाऊन पडले.

