Ahilyanagar Crime: 'शेवगाव शहरामध्ये गणेश विसर्जन मिरवणुकीतील दणदणाट भोवला'; सहा मंडळांसह डीजे मालकावर कारवाई

Police Crackdown in Shevgaon: गुरुवारी (ता. ४) सायंकाळी सहा ते रात्री दहापर्यंत काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत हा प्रकार घडला. शहरातील मिरी व पाथर्डी रस्त्यावर गणेश विसर्जन मिरवणुका काढण्यात आल्या. यामध्ये मंडळांनी मिरवणुकीमध्ये डीजे सिस्टिमवर कर्णकर्कश आवाजामध्ये गाणे लावून मोठ्या प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण केले.
शेवगाव : शहरामध्ये गणेश विसर्जन मिरवणुकीमध्ये डीजेच्या कर्णकर्कश आवाजामध्ये गाणे लावून मोठ्या प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण केले. या प्रकरणी सहा मंडळांच्या अध्यक्षांसह सहा डीजे मालकांवर ध्वनी क्षेपकाबाबत घालून दिलेल्या अटी व शर्थीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.

