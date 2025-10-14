Shevgaon Panchayat Samiti:'शेवगाव पंचायत समितीचे गणनिहाय आरक्षण'; सर्व पक्षांतील दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना मिळणार बळ

-सचिन सातपुतेशेवगाव: शेवगाव पंचायत समितीचे गणनिहाय आरक्षण सोडत आज (ता.१३) जाहीर करण्यात आली. तालुक्यातील एकूण ८ गणांपैकी दहिगावने, मुंगी व बोधेगाव-सर्वसाधारण महिला, घोटण व लाडजळगाव - सर्वसाधारण, भातकुडगाव-अनुसूचित जाती व्यक्ती, अमरापूर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग सर्वसाधारण, तर खरडगाव नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आला. यामुळे भाजप व राष्ट्रवादी या दोन पक्षांतील दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना पंचायत समितीमध्ये पाऊल ठेवण्याची संधी मिळणार आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.शेवगाव येथील तहसील कार्यालयात आज सकाळी ११ वाजता निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी अतुल चोरमारे, तहसीलदार आकाश दहाडदे, नायब तहसीलदार राजेंद्र बकरे, मंडलाधिकारी श्रीनिवास आव्हाड, सुरेश बर्डे यांच्या उपस्थितीत गणनिहाय आरक्षण सोडत काढण्यात आली. प्रथम लोकसंख्येनुसार भातकुडगाव गणाची सोडत काढण्यात आली. तो अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाला. दहिगावने - सर्वसाधारण महिला, घोटण-सर्वसाधारण, मुंगी-सर्वसाधारण महिला, बोधेगाव- सर्वसाधारण महिला, अमरापूर नागारिकांचा मागास प्रवर्ग, खरडगाव-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, लाडजळगाव- सर्व साधारण, असे आरक्षण पडले. आदित्य बैरागी, युवराज काते या विद्यार्थ्यांच्या हस्ते चिठ्ठीद्वारे आरक्षण काढण्यात आले. या अगोदर सभापतिपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले झाल्याने पंचायत समितीमध्ये प्रत्येकी चार पुरुष-महिलांना संधी मिळणार आहे..२०१७ साली झालेल्या पंचायत समितीच्या निवडणुकीत सर्वच्या सर्व आठ जागांवर माजी आमदार चंद्रशेखर घुले यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने निर्विवाद वर्चस्व मिळवले होते. त्यामध्ये डॉ. क्षितिज घुले, मंगेश थोरात, मीरा लांडे, मनीषा कोळगे, कृष्णा पायघन, अनिता क्षीरसागर, नूतन भोंगळे व शिवाजी नेमाणे विजयी झाले होते. पाच वर्षे सभापतिपदावर डॉ. घुले यांना संधी देण्यात आली होती, तर उपसभापतिपदावर पहिल्या टर्ममध्ये शिवाजी नेमाणे, तरदुसऱ्या टर्ममध्ये नूतन भोंगळे यांना संधी देण्यात आली. २०२२ रोजी मुदत संपल्यानंतर निवडणुका इतर मागास प्रवर्ग आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याने पंचायत समितीवर प्रशासक राज होते..प्रमुख दावेदार असलेले भाजप आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष सध्या राज्यात सत्तेवर आहेत. मात्र, या निवडणुकीमध्ये आमदार मोनिका राजळे व माजी आमदार चंद्रशेखर घुले हे दुसऱ्या फळीतील कोणत्या कार्यकर्त्यांना संधी देतात, तर जनशक्ती विकास आघाडीचे प्रमुख ॲड. शिवाजीराव काकडे हे पत्नी हर्षदा काकडे यांच्यासह कोणाला रिंगणात उतरवतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. वंचित बहुजन आघाडी, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार, शिवसेना, शिवसेना ठाकरे गट या पक्षांकडूनही अनेक जण निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक आहेत..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .\rगणनिहाय आरक्षण असे ः दहिगावने -सर्वसाधारण महिला, घोटण-सर्व साधारण, मुंगी - सर्वसाधारण महिला, बोधेगाव - सर्वसाधारण महिला, भातकुडगाव - अनुसूचित जाती, अमरापूर - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, खरडगाव - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, लाडजळगाव - सर्वसाधारण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.