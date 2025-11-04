Shevgaon Water Supply: शेवगावमध्ये पाणीपुरवठा योजनेचा चाचणीत फज्जाच; सर्व पक्षीय पाणीपुरवठा समिती आक्रमक, पुन्हा पाण्यासाठी वणवण

शेवगाव : पाण्यासाठी अनेक वर्षांपासून वाट पाहत असलेल्या नवीन पाणी योजनेची घेण्यात आलेली प्रायोगिक चाचणी समाधानकारक पार न पडल्याने योजनेवरील शासनाचा पैसा पाण्यात जाऊ शकतो, अशी भीती व पुन्हा पाण्यासाठी वणवण फिरण्याची वेळ शेवगावकरांच्या नशिबी येऊ नये म्हणून संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेने वेळीच यात लक्ष घालण्याची मागणी सर्व पक्षीय पाणीपुरवठा समितीतर्फे करण्यात आली..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.शेवगाव शहरासाठी नवीन पाणी योजनेची डिझाईन मानव सेवा कन्सल्ट यांनी केली असून, हे काम कोल्हापूरची स्वस्तिक एजन्सी करत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शहरामध्ये काम सुरू आहे; मात्र शहरातील शास्त्रीनगर व इतर काही प्रभागात आठ व चार इंची व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. तर, तीन नवीन व दोन जुन्या, अशा पाच जलकुंभामधून पाण्याचे वितरण करण्यात येणार आहे. गहिलेवस्ती येथे जलशुध्दीकरण केंद्र असणार आहे. शहरामध्ये मुख्य २८ व उप ५० ते ६० व्हॉल्वद्वारे पाणी सोडण्यात येणार आहे. या कंपनीच्या नियोजनानुसार या जलवाहिन्यातून व्हॉल्वद्वारे पाणी सोडल्यानंतर ते किमान चार मीटर उंच विना इलेक्ट्रिक पंप जाईल, असे नमूद केलेले आहे. मात्र, शहरातील प्रभाग सहामधील शास्रीनगर भागात शनिवारी ९० नळ जोडांची पाणी प्रेशर चाचणी घेण्यात आली; परंतु या चाचणीचा पूर्ण फज्जा उडाला..एका व्हॉल्ववर ९० नळ कनेक्शनसाठी घेण्यात आलेल्या चाचणीत कमी दाबाने पाणी येत असेल, तर ७०० किंवा ८०० नळ जोडला एकाच वेळी पाण्याचा किती दाब राहील हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे या योजनेचा पहिल्याच चाचणीत फज्जा उडाला. या चाचणीच्या वेळी समितीचे पदाधिकारी व नागरिकांनी अधिकाऱ्यांना हे सर्व निदर्शनास आणून दिले..शेवगाव सर्व पक्षीय पाणी पुरवठा कृती समितीचे प्रा. किसन चव्हाण, अरुण मुंढे, अरुण लांडे, वजीर पठाण, कमलेश गांधी, प्रेमसुख जाजू, प्यारेलाल शेख, कैलास तिजोरे, अविनाश देशमुख, किरण पुरणाळे आदी पदाधिकारी व नागरिकांनी या चाचणीसाठी आलेल्या पथकातील अधिकारी व नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी विजया घाडगे यांच्या निदर्शनास आणून दिले....अन्यथा योजनेला विरोधकाम करत असलेल्या एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार या नियोजित प्रकल्पामध्ये किमान चार मीटर उंचीपर्यंत कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रिक पंप न लावता पाणी पूर्ण दाबाने जाऊ शकते; परंतु आजच्या घेण्यात आलेल्या चाचणीमध्ये फक्त ९० कनेक्शनला कमी दाबाने पाणी आले. यामुळे या योजनेत काही कमतरता, दोष आहेत का? याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे; अन्यथा शासनाचा पैसा पाण्यात जाऊ शकतो. यावेळी एका व्हॉल्वर ७०० ते ८०० नळजोड झाल्यानंतर ही चाचणी घेण्यात यावी, अशी सर्व पक्षीय पाणीपुरवठा कृती समितीने कडून मागणी करण्यात आली. अशी चाचणी न केल्यास शेवगावकरांसाठी राजकारण न करता समितीतर्फे विरोध करण्यात येईल, असा इशारा अरुण लांडे, किसन चव्हाण, अरुण मुंढे व वजीर पठाण यांनी दिला..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...जायकवाडी धरण उशालाअसूनही सध्या शेवगावकरांना १५ ते १७ दिवसांनी पाणी मिळते. या नवीन योजनेचा घोळ पाहून हे पाणी शहराला किती दिवस मिळेल हा प्रश्न आहे. किमान चार ते पाच दिवसाला पाणी मिळावे; अन्यथा नागरिक रस्त्यावर येतील, याची प्रशासनाने नोंद घ्यावी.-भगवान वाघमारे, नागरिक, शेवगाव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.