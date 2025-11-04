अहिल्यानगर

Shevgaon Water Supply: शेवगावमध्ये पाणीपुरवठा योजनेचा चाचणीत फज्जाच; सर्व पक्षीय पाणीपुरवठा समिती आक्रमक, पुन्हा पाण्यासाठी वणवण

Water Supply Trial Fails in Shevgaon: शेवगाव शहरासाठी नवीन पाणी योजनेची डिझाईन मानव सेवा कन्सल्ट यांनी केली असून, हे काम कोल्हापूरची स्वस्तिक एजन्सी करत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शहरामध्ये काम सुरू आहे; मात्र शहरातील शास्त्रीनगर व इतर काही प्रभागात आठ व चार इंची व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
शेवगाव : पाण्यासाठी अनेक वर्षांपासून वाट पाहत असलेल्या नवीन पाणी योजनेची घेण्यात आलेली प्रायोगिक चाचणी समाधानकारक पार न पडल्याने योजनेवरील शासनाचा पैसा पाण्यात जाऊ शकतो, अशी भीती व पुन्हा पाण्यासाठी वणवण फिरण्याची वेळ शेवगावकरांच्या नशिबी येऊ नये म्हणून संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेने वेळीच यात लक्ष घालण्याची मागणी सर्व पक्षीय पाणीपुरवठा समितीतर्फे करण्यात आली.

