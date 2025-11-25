Eknath Shinde: सत्तेचा सात-बारा ठरविण्याचा अधिकार जनतेला: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; श्रीरामपूरच्या प्रस्थापित नेत्यांवर घणाघाती प्रहार

श्रीरामपूर : ‘श्रीरामपूरमध्ये काहींची मक्तेदारी चालू होती. पण, लोकशाहीत कुणाच्याही नावावर सात-बारा कायमचा नसतो. जनता ठरवते कोणाला सत्तेत बसवायचे,’ अशा थेट शब्दात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी श्रीरामपूरच्या प्रस्थापित नेत्यांवर घणाघाती प्रहार केला..Pune News: दैव बल्वत्तर म्हणून महिला वाचली ! 'दहिटणे येथे घरगुती गॅसचा मोठा स्फोट'; गॅसची टाकी अचानक लिकेज अन्...शिवसेनेच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ श्रीराम चौकात झालेल्या सभेत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी खासदार सदाशिव लोखंडे होते. यावेळी माजी आमदार भानुदास मुरकुटे, भाऊसाहेब कांबळे, महासचिव राम रेपाळे, संपर्क प्रमुख जनार्दन गालपगार, जिल्हा प्रमुख नितीन औताडे, नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार प्रकाश चित्ते आदींची उपस्थिती होती..शहराच्या विकासासाठी ‘गेमचेंजर’ ठरणाऱ्या निर्णयांची मालिका जाहीर करत शिंदे म्हणाले, समृद्धी महामार्ग अगदी जवळ असला, तरी श्रीरामपूरला पोहोचायला तास जातो, हे आता संपणार. थेट ‘श्रीरामपूर कनेक्टर’ अर्ध्या तासात समृद्धीवर, तीन तासात भिवंडी, ‘एमएमआरडीए’ खाते स्वतःकडे असल्याचे नमूद करत ही योजना तातडीने राबवण्याचा शब्द त्यांनी दिला. .चित्ते यांनी मांडलेल्या अतिक्रमणग्रस्त धारकांच्या पुनर्वसनाच्या मुद्द्याला हात घालत शिंदे म्हणाले, दोन हजार दुकानदारांची दिवाळी काढणाऱ्यांना जनता विसरणार नाही. पालिकेवर भगवा फडकला की, पुनर्वसन पूर्ण. शहरासाठी १७८ कोटींच्या पाणी योजनेचा उल्लेख करून, आता ‘एमआयडीसी’तून बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पिण्याचे पाणी देऊ, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘एमआयडीसी’त मोठा उद्योगप्रकल्प आणण्याबाबतही सकारात्मकता दाखवली. नगरविकास खात्यातून आवश्यक निधी देण्याची तयारी दाखवत ते म्हणाले, श्रीरामपूरचा सुवर्णकाळ परत आणण्याची वेळ आली आहे. काम करून दाखवणारच. दिला..प्रास्ताविकात उमेदवार प्रकाश चित्ते यांनी १०० दिवसांत दोन हजार दुकानदारांचे पुनर्वसन, श्रीरामपूर जिल्हा, ‘एमआयडीसी’त मोठा प्रकल्प, समृद्धी कनेक्टर यांसारख्या मागण्या मांडल्या. भाजप-काँग्रेसचे उमेदवार उभे असले तरी, दोन्ही काँग्रेसीच उमेदवार आहेत, आणि मी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता म्हणून या लढाईत आहे, असे ते म्हणाले..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...जिल्हा दर्जा अन् राजकीय टोलेश्रीरामपूर जिल्ह्याच्या ३० वर्षांच्या मागणीचा उल्लेख करत त्यांनी सूचक संदेश दिला, आचारसंहितेमुळे बोलता येत नाही...पण जनतेची अपेक्षा पूर्ण करू.’ यानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मरण करत त्यांनी विरोधकांना चिमटा काढला, माझी शिवसेना काँग्रेस होऊ देणार नाही. २०२२ ला पाहिलंय, शिंदे यांनी शब्द दिला की, मागे हटत नाही.‘लाडकी बहिण योजना’, शेतकरी कर्जमाफी, वारकरी दिंड्यांना दिलेले अनुदान अशा निर्णयांची आठवण करून त्यांनी लोकांच्या मनातील शंका दूर केल्या. शेवटी त्यांच्या खास स्टाइलमध्ये ‘एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो..!’ म्हणताच उपस्थितांनी जोरदार टाळ्या वाजवत प्रतिसाद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.