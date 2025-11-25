अहिल्यानगर

Eknath Shinde: सत्तेचा सात-बारा ठरविण्याचा अधिकार जनतेला: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; श्रीरामपूरच्या प्रस्थापित नेत्यांवर घणाघाती प्रहार

Shrirampur rally: सभेत शिंदे यांनी विविध प्रलंबित कामांना गती देण्याची हमी दिली. पायाभूत सुविधा, रस्ते, जलव्यवस्था, ग्रामीण सुविधा आणि रोजगारनिर्मिती या क्षेत्रांत मोठे बदल दिसतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले. लोकांनी दिलेला विश्वास आणि समर्थन मिळाले तर विकासाची गती अधिक वाढेल, असेही ते म्हणाले.
सकाळ वृत्तसेवा
श्रीरामपूर : ‘श्रीरामपूरमध्ये काहींची मक्तेदारी चालू होती. पण, लोकशाहीत कुणाच्याही नावावर सात-बारा कायमचा नसतो. जनता ठरवते कोणाला सत्तेत बसवायचे,’ अशा थेट शब्दात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी श्रीरामपूरच्या प्रस्थापित नेत्यांवर घणाघाती प्रहार केला.

