Ahilyanagar News:'श्रीरामपूर शहरातील गाळे भाडेवाढीविरोधात व्यापाऱ्यांचा आक्रोश'; मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप यांना शिवसेना शिंदे गटातर्फे निवेदन
Traders’ Protest in Shirampur: नगरपरिषदेकडे ५२२ गाळे आहेत. या वरील भाड्यात ७५ टक्के वाढ करण्यात आल्याने गाळेधारक अडचणीत सापडले आहेत. कोरोनानंतरचा मंदावलेला व्यवसाय, वाढती महागाई, कर व इतर शुल्काचा बोजा, बाजारातील स्पर्धा अशा परिस्थितीत व्यापाऱ्यांना ही भाडेवाढ सहन करणे अशक्य झाले आहे.
श्रीरामपूर : शहरातील व्यापाऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर एकाच झटक्यात केलेली नगरपरिषदेच्या गाळ्यांच्या ७५ टक्के भाडेवाढ अन्यायकारक असल्याने ती तत्काळ मागे घ्यावी, या मागणीसाठी आज (ता. २१) नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप यांना निवेदन सादर केले. निवेदन गाळेधारक व शिवसेना शिंदे गटातर्फे देण्यात आले.