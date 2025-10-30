अहिल्यानगर

Shirdi News:'शिर्डीतील पाहुण्यांची काश्मिरी लग्नास हजेरी'; पारंपरिक सोहळ्यात तीन दिवस घेतला पाहुणचार, आदरातिथ्याने भारावले

Cultural Harmony: काश्मीरमध्ये वर्षानुवर्षे जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील पर्यटकांसोबत एजाज यांचे स्नेहसंबंध निर्माण झाले आहेत. महत्त्वाच्या आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या काश्मीर पर्यटनात ते महत्वात्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांची आणि डाॅ. देशमुख यांची मैत्री पर्यटनाच्या माध्यमातून दृढ झाली.
Shirdi guests enjoy Kashmiri wedding traditions; cultural warmth and heartfelt hospitality steal the show

सकाळ वृत्तसेवा
-सतीश वैजापूरकर

शिर्डी : काश्मीर खोऱ्यातील पर्यटक मित्र एजाज शाह यांनी दिलेल्या विवाह सोहळ्याच्या निमंत्रणाला मान देऊन येथील डाॅ. एम. वाय. देशमुख व त्यांच्या दोन डाॅक्टर मित्रांनी सपत्नीक हजेरी लावली. तीन दिवस चाललेल्या विवाह सोहळ्याच्या निमित्ताने या सर्वांनी शाह यांच्या घरी मुक्काम केला, सोहळ्यानिमित्त आयोजित विविध धार्मिक कार्यक्रमात सहभाग घेतला.

Ahmednagar
marriage
wedding
shirdi
district
Cultural heritage
Traditional
Indian

