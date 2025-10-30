Shirdi News:'शिर्डीतील पाहुण्यांची काश्मिरी लग्नास हजेरी'; पारंपरिक सोहळ्यात तीन दिवस घेतला पाहुणचार, आदरातिथ्याने भारावले

-सतीश वैजापूरकर शिर्डी : काश्मीर खोऱ्यातील पर्यटक मित्र एजाज शाह यांनी दिलेल्या विवाह सोहळ्याच्या निमंत्रणाला मान देऊन येथील डाॅ. एम. वाय. देशमुख व त्यांच्या दोन डाॅक्टर मित्रांनी सपत्नीक हजेरी लावली. तीन दिवस चाललेल्या विवाह सोहळ्याच्या निमित्ताने या सर्वांनी शाह यांच्या घरी मुक्काम केला, सोहळ्यानिमित्त आयोजित विविध धार्मिक कार्यक्रमात सहभाग घेतला..Prajakta Tanpure: महामार्गावरील खड्डे तातडीने बुजवा; माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरेंचा अल्टीमेटम, रास्ता रोकोचा इशारा...बांदीपुरा येथे पारंपरिक पध्दतीने पार पडलेल्या सोहळ्यास शाह परिवाराचे नातेवाईक आणि तेथील ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने लावलेली हजेरी. खोऱ्यात पर्यटकांची वाढलेली गर्दी पाहता, खोऱ्यातील वातावरणात मोकळेपणा आल्याचे चित्र या निमित्ताने पहायला मिळाल्याचे डाॅ. देशमुख यांनी ‘सकाळ‘शी बोलताना नोंदविले..केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या विविध परिषदा आणि परिसंवादात एजाज शाह हे निमंत्रित म्हणून उपस्थित असतात. काश्मीरमध्ये वर्षानुवर्षे जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील पर्यटकांसोबत एजाज यांचे स्नेहसंबंध निर्माण झाले आहेत. महत्त्वाच्या आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या काश्मीर पर्यटनात ते महत्वात्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांची आणि डाॅ. देशमुख यांची मैत्री पर्यटनाच्या माध्यमातून दृढ झाली. मित्राच्या आग्रहास्तव डाॅ. देशमुख यांनी एजाज यांचा भाचा मुन्तजीर याचे एमबीएचे शिक्षण कोपरगाव येथे पूर्ण केले. एजाज यांची भाची स्नोफर हिचा विवाह मागील पंधरवाड्यात खोऱ्यातील बांदीपुरा येथे आयोजित करण्यात आला. या समारंभास डाॅ. देशमुख, येवल्याचे डाॅ. एस. के. पाटील व संभाजीनगर येथील डाॅ. सुभाष शिंदे हे तब्बल तीन दिवस सपत्नीक उपस्थित राहिले..याबाबत डाॅ. देशमुख म्हणाले, श्रीनगरसह काश्मीर खोऱ्यातील वातावरणात मोकळेपणा आला आहे. खोरे पर्यटकांनी गजबजलेले असते. काश्मिरी मंडळीच्या आदरातिथ्याने पर्यटक भारावून जात आहेत. अतिरेकी कारवायांना पायबंद बसला. या तीन दिवसांच्या पारंपरिक विवाह समारंभात शाह परिवाराच्या आदरातिथ्याने आम्ही सर्वजण भारावून गेलो. तेथे विवाह समारंभात बॅण्ड आणि डीजे वगैरे नसतात. अतिशय घरगुती पध्दतीने आणि लोकगीतांच्या संगतीने हे समारंभ संपन्न होतात..MLA Amol Khatal: पर्यटनासाठी २ कोटींच्या कामांना मान्यता: आमदार अमोल खताळ; तालुक्याला नवचैतन्य मिळणार .\rपुढे ते म्हणाले, पहिल्या दिवशी मेहंदीच्या कार्यक्रमात, लोकगीतात वधू आणि तिच्या घरातील मंडळींचे गुणगाण असते. दुसऱ्या दिवशी नवरदेव वरात घेऊन येतो. त्यावेळच्या लोकगीतात देखील वधूला तुमच्या स्वाधीन करीत आहोत, ती लाडात वाढली आहे, तिचा सांभाळ व्यवस्थित करावा, अशी विनंती असलेली लोकगीते सादर होतात. तिसरा दिवस बिदाईचा असतो. त्यावेळचे वातावरण अर्थातच कमालीचे भावुक असते. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत विवाह समारंभातील साम्य यानिमित्ताने पहायला मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.