अहिल्यानगर

Bhausaheb Wakchaure: महाविकास आघाडीत दिसले, मनाने महायुतीत राहिले; अखेर खासदार भाऊसाहेब वाकचौरेंचा ठाकरे गटाला रामराम..

Bhausaheb Wakchaure quits Shiv Sena UBT: दुसऱ्यांदा ठाकरे गटाला रामराम ठोकत वाकचौरे महायुतीकडे; मतदारसंघातील गणित अबाधित, मात्र इंडिया आघाडीतील ठाकरे सेनेला मोठा धक्का
From Thackeray Camp to New Political Path: Bhausaheb Wakchaure’s Exit Creates Buzz

From Thackeray Camp to New Political Path: Bhausaheb Wakchaure’s Exit Creates Buzz

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-सतीश वैजापूरकर

शिर्डी: शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे दिसायला महाविकास आघाडीत, तर मनाने महायुतीत होते. अखेर त्यांनी शिवसेने ठाकरे गटाला आज रामराम ठोकला. त्यांच्या पक्षबदलामुळे मतदारसंघातील राजकीय गणितात कुठलाही फरक पडणार नाही. मात्र, इंडिया आघाडीत असलेल्या ठाकरे सेनेला झटका बसेल. वयाचा विचार करता त्यांची ही शेवटची राजकीय इनिंग. ती सत्तेत व्यतीत करण्याचा त्यांचा मनसुबा सफल झाला.

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