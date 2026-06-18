Bhausaheb Wakchaure: महाविकास आघाडीत दिसले, मनाने महायुतीत राहिले; अखेर खासदार भाऊसाहेब वाकचौरेंचा ठाकरे गटाला रामराम..

-सतीश वैजापूरकर शिर्डी: शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे दिसायला महाविकास आघाडीत, तर मनाने महायुतीत होते. अखेर त्यांनी शिवसेने ठाकरे गटाला आज रामराम ठोकला. त्यांच्या पक्षबदलामुळे मतदारसंघातील राजकीय गणितात कुठलाही फरक पडणार नाही. मात्र, इंडिया आघाडीत असलेल्या ठाकरे सेनेला झटका बसेल. वयाचा विचार करता त्यांची ही शेवटची राजकीय इनिंग. ती सत्तेत व्यतीत करण्याचा त्यांचा मनसुबा सफल झाला..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.उद्धव ठाकरे यांच्यामुळे त्यांना दोन वेळा खासदारकी मिळाली. त्यांनी दोन्ही वेळा त्यांच्या पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. सोडचिठ्ठीच्या पहिल्या प्रयत्नात ते पराभूत झाले. यावेळी त्यांना सत्तेच्या जवळ जाण्याची संधी मिळू शकेल. हे दुसरे पक्षांतर त्यांच्या पथ्यावर पडू शकते. त्यातही अडचण आली, तर एनडीएला गरज असेल त्यावेळी ते सहकार्याची भूमिका घेऊ शकतात. स्थानिक पातळीवर त्यांचे आणि पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे फार सख्य आहे. .पहिल्यांदा शिवसेना सोडताना त्यांना शिवसैनिकांच्या प्रखर विरोधाला सामोरे जावे लागले. आजही शिवसेनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या. यावेळी चंद्रकांत खैरे यांच्यासारखे नेतेच ते आमच्यातून गेल्यात जमा असल्याचे सांगत आहेत. याचा अर्थ असा की वाकचौरे आता शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडे नाहीत,याची खात्री त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांना केव्हाच पटली होती. आज पक्षाच्या सहा खासदारांनी वेगळा गट केला वृत्तामुळे त्यास दुजोरा मिळाला एवढेच. त्यांचे मतदारसंघात स्वतःचे केडर किंवा संस्थात्मक जाळे नाही. त्यामुळे त्यांच्या या पक्षांतरामुळे कुठलेही राजकीय नुकसान होणार नाही. केंद्रात सत्ताधारी एनडीएचे एकने वाढलेले संख्याबळ वगळता, महायुतीचा स्थानिक पातळीवर कुठलाही फायदा होणार नाही. .लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर पक्षाच्या कार्यात ते फारसे सक्रिय नव्हते. त्यांचे कट्टर शिवसैनिकांसोबत फारसे पटतही नव्हते. सत्तेत नसल्याने फारसे काही करता येत नव्हते. गावोगाव दौरे करून व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक कार्यक्रमास हजेरी लावणे. संपर्क कायम ठेवणे ही त्यांची सुरवातीपासून कामाची पध्दत होती. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत त्यातही पूर्वी इतकी रूची राहिलेली नव्हती. महायुतीचे नेते आणि मंत्री साईदर्शनासाठी येथे आले की ते आवर्जून हजर असत. याउलट ठाकर गटाचे कितीही महत्त्वाचे कार्यक्रम असले, तरी त्यात त्यांना रुची वाटत नसे. मतदारसंघात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, तर राज्याच्या राजकारणात ते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत संपर्क ठेवून होते..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...\rराजकीय महत्त्व अबाधित राखीव मतदारसंघातील सर्वसमावेशक चेहरा म्हणून त्यांनी आपले राजकीय महत्त्व आजवर अबाधित ठेवले. याच मुद्यावर शिवसेनेने त्यांना २००९ साली मैदानात उतरवून खासदार केले. पुढच्या निवडणुकीत ते त्यावेळी माजी खासदार स्व. बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या आग्रहावरून काँग्रेसमध्ये गेले. मोदी लाटेत पराभूत झाले. विखे परिवार भाजपमध्ये गेला तसे तेही भाजपवासी झाले. श्रीरामपूर विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार म्हणून कडवी झुंज देत पराभूत झाले; मात्र पंचवीस टक्के मते घेतली. त्यानंतरच्या दोन्ही निवडणुकीत त्यांना पराभूत व्हावे लागले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार म्हणून केवळ चार टक्के मते त्यांच्या वाट्याला आली. ठाकरे सेनेमुळे २०२४ साली त्यांची पुन्हा लाॅटरी लागली ते खासदार झाले. मात्र, अवघ्या दोनच वर्षांत त्यांनी ठाकरे गटाला राम राम ठोकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.