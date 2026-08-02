Sai Baba Donations: शिर्डीत भक्तांचा विक्रमी ओघ! तीन दिवसांत ७.८१ कोटींची देणगी, ११२ तोळे सोनेही अर्पण

शिर्डी : गुरुपौर्णिमा उत्सवानिमित्त सुमारे तीन लाख भाविकांनी शिर्डीत हजेरी लावली. उत्सवाच्या तीन दिवसांत साईबाबांच्या झोळीत तब्बल ७ कोटी ८१ लाख रुपयांची गुरुदक्षिणा अर्पण झाली, अशी माहिती साईसंस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर यांनी दिली. .Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...दानपेटी व देणगी काउंटरद्वारे २ कोटी ४ लाख ३५ हजार ५५७ रुपये, देणगी काउंटरवर १ कोटी २५ लाख ४७ हजार ९३५ रुपये, पीआरओ देणगीद्वारे ८७ लाख १४ हजार रुपये, तसेच डेबिट-क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन देणगी, धनादेश (चेक), डीडी आणि मनीऑर्डरद्वारे २ कोटी ७ लाख ८४ हजार ७०१ रुपये प्राप्त झाले. उत्सव कालावधीत श्री साईप्रसादालयामध्ये १ लाख ९४ हजार २८५ साईभक्तांनी प्रसाद भोजनाचा लाभ घेतला, तर ३९ हजार ६११ अन्नप्रसाद पाकिटांचे वितरण करण्यात आले. .दर्शनरांगेतील १ लाख ६५ हजार २०० साईभक्तांना मोफत बुंदी प्रसादाची पाकिटे देण्यात आली. या कालावधीत सशुल्क प्रसादरूपी लाडू पाकिटांच्या विक्रीतून ७१ लाख ७ हजार ३६० रुपये प्राप्त झाले. उत्सव काळात हजारो साईभक्तांनी संस्थानच्या साईप्रसाद निवासस्थान, साईबाबा भक्तनिवास, द्वारावती निवासस्थान, साई आश्रम भक्तनिवास, साई धर्मशाळा, तसेच अतिरिक्त निवासासाठी उभारण्यात आलेल्या मंडपातील निवासव्यवस्थेचा लाभ घेतला. साई धर्मशाळेत विविध भागांतून आलेल्या ३९ पालख्यांतील पदयात्री साईभक्तांनीही निवासव्यवस्थेचा लाभ घेतला..Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान.\r११२ तोळे सोने प्राप्त साईबाबांच्या दक्षिणापेटीत परकीय चलनाच्या स्वरूपात ५ लाख ६५ हजार ९९१ रुपये प्राप्त झाले, तसेच ११२ तोळे सोने प्राप्त झाले असून, त्याचे मूल्य १ कोटी ४६ लाख ७४ हजार ५४४ रुपये आहे. याशिवाय सव्वा दोन किलो चांदी प्राप्त झाली असून, तिचे मूल्य ३ लाख ९० हजार ६४९ रुपये इतके आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.