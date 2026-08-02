अहिल्यानगर

Sai Baba Donations: शिर्डीत भक्तांचा विक्रमी ओघ! तीन दिवसांत ७.८१ कोटींची देणगी, ११२ तोळे सोनेही अर्पण

Shirdi Receives Rs 7.81 Crore Donations During Guru Purnima: गुरुपौर्णिमेत साईबाबांच्या चरणी तीन लाख भाविकांची नतमस्तक गर्दी; रोख, सोने, चांदी व ऑनलाइन देणग्यांतून ७.८१ कोटींची विक्रमी गुरुदक्षिणा
Shirdi Temple Records Rs 7.81 Crore Donations During Guru Purnima with 112 Tolas Gold Offered by Devotees

Shirdi Temple Records Rs 7.81 Crore Donations During Guru Purnima with 112 Tolas Gold Offered by Devotees

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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शिर्डी : गुरुपौर्णिमा उत्सवानिमित्त सुमारे तीन लाख भाविकांनी शिर्डीत हजेरी लावली. उत्सवाच्या तीन दिवसांत साईबाबांच्या झोळीत तब्बल ७ कोटी ८१ लाख रुपयांची गुरुदक्षिणा अर्पण झाली, अशी माहिती साईसंस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर यांनी दिली.

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