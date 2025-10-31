शिर्डी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या माध्यमातून देशातील सर्वच आध्यात्मिक नगरांचे स्वरूप बदलत आहे. त्याच धर्तीवर शिर्डीचे रूपांतर आध्यात्मिक कॉरिडाॅरमध्ये करावे लागेल. त्यासाठी शहरवासीयांना सोबत घेऊन आपण पुढाकार घेणार आहोत. राज्य सरकारच्या मदतीने विविध विकास प्रकल्प उभारून येथील आध्यात्मिक पर्यटन वाढविण्यास प्राधान्य देणार आहोत, असे प्रतिपादन जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले. .Akole Politics:'पिचडांची नात थोरातांच्या भेटीस'; गिरिजा यांच्या भेटीची अकोले तालुक्यात चर्चा, राजकारणात एन्ट्री करणार?.नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. माजी नगराध्यक्ष कैलास कोते, अभय शेळके, शिवाजी गोंदकर, राजेंद्र गोंदकर, शहराध्यक्ष रवींद्र गोंदकर, बाजार समितीचे सभापती ज्ञानेश्वर गोंदकर, शिवसेनेचे विजय जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बाबासाहेब कोते, रमेश गोंदकर, नीलेश कोते, अलका शेजवळ, अनिल शेजवळ आदी यावेळी उपस्थित होते..विखे पाटील यांनी मध्यंतरीच्या काळात शहरातील गुन्हेगारी विरोधात कठोर भूमिका घेतल्यामुळे परिस्थिती बदलली. भाविकांसाठी थीम पार्कचा प्रकल्प उद्योजकांच्या भागीदारीने कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. यावेळी माजी नगराध्यक्ष कैलास कोते, माजी उपनगराध्यक्ष अभय शेळके, विजय जगताप, शिवाजी गोंदकर, राजेंद्र गोंदकर, रवींद्र गोंदकर यांनी मनोगत व्यक्त केले..Shevgaon politics: 'शेवगावात युती-आघाडीकडे लक्ष'; लढती महायुतीतील भाजप-राष्ट्रवादीतच होण्याची चिन्हे.शिर्डी औद्यगिक वसाहतीमध्ये उद्योजक येऊ लागले आहेत. भविष्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. गणेश निबे यांच्या संरक्षणविषयक उत्पादनाची सुरुवात फेब्रुवारी महिन्यात होईल. आयटीआय प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना इथे संधी आहे. टाटा उद्योग समूह प्रशिक्षण केंद्र उभारत आहे. शासकीय प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटन येत्या दोन नोव्हेंबर रोजी मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत होणार आहे.- राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदामंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.