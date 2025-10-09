अहिल्यानगर

Shiv Sena Thackeray Party:'अतिवृष्टी​मुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्ती करावी': शिवसेना ठाकरे पक्षाचे निदर्शने..

Farmers in Crisis: निवडणूक काळात सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्तीचे आश्‍वासन दिले होते, मात्र ​अद्यापही कर्जमुक्ती दिली नाही. सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापड​ला आहे.
“Shiv Sena activists protest demanding full loan waiver for flood-hit farmers in Maharashtra.”

सकाळ वृत्तसेवा
पाथर्डी: अतिवृष्टी​मुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्ती करावी, तसेच हेक्टरी ५० हजार रुपये​ प्रमाणे मदत द्यावी, या मागणीसाठी बुधवारी (ता. ८) शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षातर्फे तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

