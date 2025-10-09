पाथर्डी: अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्ती करावी, तसेच हेक्टरी ५० हजार रुपये प्रमाणे मदत द्यावी, या मागणीसाठी बुधवारी (ता. ८) शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षातर्फे तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .नायब तहसीलदार रवींद्र शेकटकर यांना निवेदन देण्यात आले. नंतर आंदोलन विसर्जित करण्यात आले. ठाकरे गटाचे पदाधिकारी नवनाथ चव्हाण, अंबादास आरोळे, बबन शेळके, नवनाथ वाघ, सचिन नागापुरे, सागर राठोड, दत्तू कोरडे, मारुती राठोड, बाबासाहेब सातपुते, आदिनाथ धावड, किशोर गाडेकर, ज्ञानेश्वर पोमण, नवनाथ कोरडे, सुदाम गिते, विष्णू केरकळ आदी कार्यकर्ते तहसील कार्यालयासमोर जमले व त्यांनी राज्यशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. .यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, निवडणूक काळात सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्तीचे आश्वासन दिले होते, मात्र अद्यापही कर्जमुक्ती दिली नाही. सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळाल्याने आणि उत्पादन खर्च वाढल्याने शेती तोट्याची ठरत आहे. .MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.परिणामी अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. शेतकऱ्यांना उभारी देण्यासाठी त्यांना सरसकट कर्जमुक्ती द्यावी, तसेच हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. सर्व प्रकारच्या कर्जाची थकीत, चालू, अल्पमुदतीचे, मध्यम मुदतीचे, तसेच सावकारी कर्जासह सरसकट कर्जमुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.