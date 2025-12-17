अहिल्यानगर

धक्कादायक प्रकार! 'शेवगावात चार बांगलादेशींवर गुन्हा दाखल; बनावट कागदपत्रे सापडल्याने उडाली खळबळ..

police action Against illegal stay with forged papers: बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भारतीय पासपोर्ट मिळविणाऱ्या चार बांगलादेशींवर शेवगावात गुन्हा दाखल
Sensation in Shevgaon as Four Bangladeshis Found with Fake Papers

Sensation in Shevgaon as Four Bangladeshis Found with Fake Papers

शेवगाव : शेवगाव शहरातील रहिवासी असल्याचे दर्शवून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे चार बांगलादेशी नागरिकांनी भारतीय पासपोर्ट मिळविल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शुओ कोनक मुस्तुडी, राजू सिद्धार्थ चौधरी, जेलो प्रियतोश चौधरी, प्रकाश सुनील चौधरी अशी या बांगलादेशी नागरिकांची नावे आहेत. त्यांच्याविरुद्ध फसवणूक व इतर कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

