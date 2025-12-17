धक्कादायक प्रकार! 'शेवगावात चार बांगलादेशींवर गुन्हा दाखल; बनावट कागदपत्रे सापडल्याने उडाली खळबळ..

शेवगाव : शेवगाव शहरातील रहिवासी असल्याचे दर्शवून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे चार बांगलादेशी नागरिकांनी भारतीय पासपोर्ट मिळविल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शुओ कोनक मुस्तुडी, राजू सिद्धार्थ चौधरी, जेलो प्रियतोश चौधरी, प्रकाश सुनील चौधरी अशी या बांगलादेशी नागरिकांची नावे आहेत. त्यांच्याविरुद्ध फसवणूक व इतर कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.शेवगाव शहरात २०१८ साली तीन महिने वास्तव्य करून त्या आधारे नाव पत्ता व बनावट कागदपत्रे तयार करून मूळ बांगलादेशी नागरिक असलेल्या शुओ कोनक मुस्तुडी, राजू सिद्धार्थ चौधरी, जेलो प्रियतोश चौधरी, प्रकाश सुनील चौधरी यांनी भारतीय पासपोर्ट मिळवले होते. .पुणे येथील क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयाकडून जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार चार संशयित बांगलादेशी नागरिकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भारतीय पासपोर्ट मिळविल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर उपविभागीय पोलिस अधिकारी नीरज राजगुरू यांनी चौकशीनंतर संबंधित चार संशयितांनी भारतीय नागरिक असल्याचा कोणताही वैध कागदोपत्री पुरावा अथवा साक्षीदार सादर केला नसल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांनी सन २०१८ मध्ये बनावट पत्ता व कागदपत्रे सादर करून भारतीय पासपोर्ट मिळविल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले. .थरारक घटना! 'कादवे डोंगरातील कड्यात परप्रांतीय युवक रात्रभर जाेरजाेरत ओरडला, आवाज कुणीच ऐकला नाही, सकाळ झाली अन्...या काळात त्यांनी सुमारे तीन महिने शेवगाव शहरात वास्तव्य केल्याचेही उघड झाले आहे. या चौकशीचा अहवाल २ डिसेंबर रोजी पोलिस अधीक्षक कार्यालयास सादर करण्यात आला. त्यानुसार पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी संबंधित बांगलादेशी नागरिकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. अपर पोलिस अधीक्षक वैभव कुलबर्मे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी नीरज राजगुरू पोलिस कॉन्स्टेबल संतोष वाघ यांनी ही फिर्याद दिली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.