थरारक घटना! ​श्रीरामपूरमध्ये पोलिस पथकावर जीवघेणा हल्ला; हवालदाराच्या हातावरुन ट्रॅक्टर, वेदनाचा कल्लाेळ अन् काय घडलं?

श्रीरामपूर : शहर पोलिस ठाण्यातील गुन्हे शोध पथकावर एकाने ट्रॅक्टर घालून जीवघेणा हल्ला केल्याची घटना आज (ता. २५) सकाळी कमालपूर शिवारात घडली. या भीषण हल्ल्यात मुख्य पोलिस हवालदार प्रसाद साळवे यांच्या हातावरून ट्रॅक्टरचे चाक गेल्याने ते गंभीर जखमी झाले. तसेच त्यांच्या मदतीला धावलेला एक नागरिकही जखमी झाला. पोलिसांनी जीवाची बाजी लावून आरोपीला वाळूने भरलेल्या ट्रॉली व ट्रॅक्टरसह ताब्यात घेतले आहे.

श्रीरामपूर शहर पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या एका टेम्पो चोरीच्या तपासासाठी पोलिस निरीक्षक देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथक कमालपूर येथे गेले होते. चोरीचा मुद्देमाल लक्ष्मीकांत काळू मुंजाळ (रा. कमालपूर) याच्याकडे असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. आज सकाळी साडेआठच्या सुमारास आरोपी मुंजाळ हा निळ्या रंगाच्या ट्रॅक्टरसह ''चक्रधर दूध डेअरी''समोर आला असता, पथकाने त्याला थांबवून खाली उतरण्यास सांगितले.

पोलिसांनी अडवताच आरोपीने 'मला अडवलं तर तुमचा ट्रॅक्टरखाली मुडदा पाडीन,' अशी धमकी देत भरधाव वेगातील ट्रॅक्टर पोलिसांच्या अंगावर घातला. ट्रॅक्टरच्या धडकेने हवालदार प्रसाद साळवे खाली कोसळले आणि ट्रॅक्टरचे चाक त्यांच्या उजव्या हातावरून गेले. याच वेळी मदतीसाठी पुढे आलेले बाबा इमाम सय्यद (रा. टाकळीभान) यांनाही ट्रॅक्टरची जोरदार धडक बसली. दोघेही रक्ताच्या थारोळ्यात पडले असताना आरोपीने पळ काढण्याचा प्रयत्न केला.

परिस्थिती हाताबाहेर जात असताना पथकातील हवालदार अजित पटारे यांनी चालत्या ट्रॅक्टरवर उडी घेतली. त्यांनी ट्रॅक्टरचा ब्रेक दाबून तो थांबवला. तसेच झटापटीत आरोपी मुंजाळ याला पकडले. गंभीर जखमी झालेले हवालदार साळवे आणि सय्यद यांना प्राथमिक उपचारानंतर तातडीने अहिल्यानगर येथे हलविण्यात आले आहे.

पोलिसांनी घटनास्थळावरून वाळूने भरलेली ट्रॉली आणि ट्रॅक्टर जप्त केला आहे. याप्रकरणी हवालदार अजित पटारे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून तालुका पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.