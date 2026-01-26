Srirampur Crime: कौटुंबिक वादातून पतीचा खून; श्रीरामपूर येथील धक्कादायक घटना, संशय घेतल्याने टोकाचे पाऊल!

अहिल्यानगर

श्रीरामपूर : शहराजवळील दत्तनगर गावात एका महिलेने पतीची डोक्यात लाकूड घालून व गळा आवळून हत्या केल्याची घटना उघडकीस आली. पती दारूच्या नशेत सतत मारहाण करत असे व संशय घेत असे, या त्रासाला कंटाळून हे पाऊल उचलल्याची कबुली संशयित पत्नीने दिली आहे. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

