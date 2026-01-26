Srirampur Crime: कौटुंबिक वादातून पतीचा खून; श्रीरामपूर येथील धक्कादायक घटना, संशय घेतल्याने टोकाचे पाऊल!

श्रीरामपूर : शहराजवळील दत्तनगर गावात एका महिलेने पतीची डोक्यात लाकूड घालून व गळा आवळून हत्या केल्याची घटना उघडकीस आली. पती दारूच्या नशेत सतत मारहाण करत असे व संशय घेत असे, या त्रासाला कंटाळून हे पाऊल उचलल्याची कबुली संशयित पत्नीने दिली आहे. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Pune News: ‘एमपीएससी’कडून उमेदवारांना मोठा दिलासा! संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ, ६०१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया...दत्तनगर येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या पाठीमागे मानसकुमार शाहू पत्नीसह भाडोत्री राहत होते. शनिवारी (ता. २४) सकाळी या घरातून रडण्याचा आवाज येत असल्याची माहिती पोलिस पाटील अनिल गायकवाड यांनी बीट अंमलदार हवालदार कैलास झिने यांना दिली. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली असता संबंधित व्यक्ती घरात मृत अवस्थेत आढळून आला. प्रथमदर्शनी त्याच्या डोक्याला मार लागल्याचे व रक्तस्राव झाल्याचे, तसेच गळ्याच्या उजव्या बाजूस काळसर व्रण दिसून आला. .पोलिसांनी मृतदेह तत्काळ साखर कामगार रुग्णालयात हलविला असता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यास मृत घोषित केले. प्रकरण संशयास्पद वाटल्याने मृतदेह लोणी येथील प्रवरा ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला. शवविच्छेदन अहवालात गळा आवळल्यामुळेच मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट निष्पन्न झाले असून रासायनिक विश्लेषणासाठी विसेरा जतन करण्यात आला आहे..दरम्यान, पोलिसांनी मृताची पत्नी रश्मिता हिची चौकशी केली असता सुरवातीला तिने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. तत्काळ अंत्यसंस्कार करण्याचा आग्रह धरला. मात्र, पुढील सखोल चौकशीत तिने पती नेहमी दारू पिऊन मारहाण करत असे, संशय घेत असे. .Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.त्यामुळे संतापाच्या भरात आंब्याच्या लाकडाने डोक्यात मारून व गळा आवळून खून केल्याचे पाऊल उचलल्याची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. याप्रकरणी पोलिस निरीक्षक देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.