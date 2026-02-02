Ahilyanagar News: दोन वर्षांत दोन हजार प्रवाशांचा मृत्यू; अपघातांत अहिल्यानगर जिल्हा आघाडीवर, शेकडोंना कायमचे अपंगत्व!

-अरुण नवथरअहिल्यानगर: अपघाताच्या घटनांमध्ये जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे. गेल्या दोन वर्षात हे प्रमाण वाढले आहे. जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गांवर ७८१, तर राज्यमार्गावर १०३९ अपघात झाले. त्यात तब्बल दोन हजार सात प्रवाशांचा मृत्यू झाला, तर शेकडोंना कायमचे अपंगत्व आले. वारंवार होणाऱ्या अपघाताकडे प्रशासकीय यंत्रणेचे दुर्लक्ष होत आहे. अपघातांना कारणीभूत ‘ब्लॅक स्पॉट’ अविकसितच आहे. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढत आहेत. .Solapur News: दादांच्या हसऱ्या चेहऱ्याच्या प्रतिमेसमोर सोलापूरकर झाले भावुक; अजित पवार यांना सर्वपक्षीय नेत्यांकडून श्रद्धांजली!.अहिल्यानगरमधून जाणाऱ्या दौंड, पुणे, कल्याण, जामखेड, छत्रपती संभाजीनगर, मनमाड, पाथर्डी या महामार्गांवर सर्वाधिक अपघात झाले आहेत. अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शहरासह जिल्ह्यातील महामार्गावर ‘ब्लॅक स्पॉट’ घोषित करण्यात आले आहेत. असे असले तरी दोन वर्षात ब्लॅक स्पॉटसह अन्य ठिकाणी एक हजार ८२० अपघात झाले आहेत. त्यात दोन हजाराहून अधिक व्यक्तींना मृत्यूने गाठले. महामार्गांवर अपघात होऊ नयेत, यासाठी ठोस उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासन, पोलिस प्रशासन, उपप्रादेशिक परिवहन विभाग, बांधकाम विभाग यांच्या वेळोवेळी संयुक्त बैठका होतात. त्यात उपाययोजनांवर खल होतो. परंतु प्रत्यक्षात एकही उपाययोजना अमलात आली नाही..दरम्यान, या अपघातांना वाहनचालक जबाबदार असल्याचे प्रशासनाच्या पाहणीतून स्पष्ट झाले आहे. चालकांनी वेग मर्यादेचे पालन केले तर अपघातांची संख्या कमी होईल. परंतु तसे होत नसल्याने जिल्ह्यातील अपघातांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. अपघात रोखण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी विविध सामाजिक संघटना करत आहेत..वेग मर्यादा ओलांडण्यास शिक्षाशहरासह जिल्ह्यातील ‘ब्लॅक स्पॉट’सह अन्य ठिकाणी अपघाती वळण म्हणून माहिती देणारे फलक हवेत. रस्त्यांचे रुंदीकरण करणे, पूल बांधणे, धोकादायक वळणावर वाहतूक पोलिस नियुक्त करणे, वाहनांची वेगमर्यादा तपासण्यासाठी महामार्ग पोलिसांचे मनुष्यबळ वाढविणे, यासारख्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे वेग मर्यादा ओलांडणारे वाहनचालक, तसेच मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई होणे गरजेचे आहे..‘वेग’ प्रमुख कारणमहामार्गावर चारचाकी वाहनांना सरासरी ८० ते ९० अशी वेग मर्यादा निर्धारित करण्यात आली आहे. वळण, घाट अशा ठिकाणी ३० ते ४० अशी वेगमर्यादा आहे. ट्रक, टेम्पो, कंटेनर अशा अवजड वाहनांची वेग मर्यादा देखील निर्धारित असते. परंतु वाहनचालक या वेग मर्यादेचे पालन करत नाहीत. निर्धारित वेग मर्यादा ओलांडल्यामुळेच अनेकांना अपघातांना सामोरे जावे लागते..अपघात रोखण्यासाठी जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीत उपाययोजना सुचविल्या जातात. त्याची अंमलबजावणी करून अपघातांची संख्या कमी करण्यावर भर देण्यात येतो. जिल्ह्यात ‘ब्लॅक स्पॉट’ घोषित करण्यात आले आहेत. वेगात वाहन चालविणे हे अपघाताचे प्रमुख कारण आहे. वाहनचालकांनी वेग मर्यादा पाळली तर अपघातांचे प्रमाण कमी होईल.- बाबासाहेब बोरसे, पोलिस निरीक्षक, शहर वाहतूक नियंत्रण शाखा.Solapur Politics: प्रचाराची भिस्त आता स्थानिक आमदार, खासदारांवरच; अजित पवार यांच्या निधनाने मोठे नेते प्रचारास येण्याची शक्यता धूसर!.पुणे महामार्ग ःचास शिवारसंभाजीनगर महामार्ग ः इमामपूर घाटपाथर्डी रोड ःकरंजी घाटकल्याण रोड ः बायपास चौकमनमाड रोड ःविळद परिसरजामखेड रोड ःसारोळा बद्दी शिवारदौंड रोड ःचिखली घाटअहिल्यानगर शहर ः उड्डाणपूल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.