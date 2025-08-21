अहिल्यानगर

Ahilyanagar News:'पाथर्डी तालुक्यातील मुख्याध्यापकाचे निलंबन'; मुलीसोबत अश्लिल गैरवर्तन नडल, सीईओंची कारवाई

School Scandal in Pathardi: पाथर्डी तालुक्यातील एका विद्यार्थिनीसोबत शिक्षकाकडून अश्लिल गैरवर्तन झाले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने संबंधित शिक्षक फुंदे याला तत्काळ निलंबित केले. गुन्हा दाखल होऊन फुंदेला अटक झाली. या प्रकरणी त्या शाळेवर चौकशी करण्यासाठी गेलेल्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना मुख्याध्यापिका बांगर यांनी जबाब दिला.
Updated on

अहिल्यानगर: पाथर्डी तालुक्यातील एका शाळेतील मुलीसोबत अश्लिल गैरवर्तनप्रकरणी तेथील उपाध्यापक संजय उत्तम फुंदे निलंबित आहे. तेथील प्रभारी मुख्याध्यापक शीला भगवान बांगर यांना जबाबातील तफावत, तसेच दिशाभूल केल्याचा ठपका ठेवून जिल्हा प्रशासनाने निलंबित केले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी ही कारवाई केली.

