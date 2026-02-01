धक्कादायक प्रकार! रेल्वे रूळावर आढळला नायब तहसीलदारांचा मृतदेह; अहिल्यानगरमध्ये उडाली खळबळ, नेमकं काय घडलं..

अहिल्यानगर: जिल्हाधिकारी कार्यालयातील करमणूक कर विभाग व मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष विभागाचे नायब तहसीलदार किरण रामदास देवतरसे (वय ५८) हे आज सकाळी नऊच्या सुमारास निंबळक परिसरातील रेल्वे रुळावर मृतावस्थेत आढळले. त्यांनी आत्महत्या केली की काही घातपात आहे, याबाबतचा तपास एमआयडीसी पोलिस करत आहेत. देवतरसे सहा महिन्यांनी निवृत्त होणार होते. या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिसांनी आकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! तिरुपती-हिसार-तिरुपती विशेष एक्सस्प्रेला मुदतवाढ; नेमक्या कधी सुटणार गाड्या? .महसूल प्रशासनातील नायब तहसीलदार देवतरसे यांची ओळख मनमिळाऊ व कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून होती. आज सकाळी ते रेल्वे रूळावर मृतावस्थेत आढळल्याने जिल्हा प्रशासनात उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. देवतरसे भिंगारच्या साईनगरी, आलमगीर परिसरात राहतात. .त्यांनी श्रीगोंदा, शेवगाव तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध विभागांतही कामाचा त्यांचा दांडगा अनुभव होता. मागील दोन वर्षांपासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाचे प्रमुख म्हणून काम पाहत होते. तीन दिवसांपासून देवतरसे तणावात होते, अशी चर्चा महसूल प्रशासनात आहे. .माेठी बातमी! पाच हजार मीटरवरून दृश्यमानता असेल तरच लॅंडिंगला परवानगी; नाईट लॅंडिंगसाठी विमानतळावर ८०० मीटरची अट...देवतरसे यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात आणण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या कक्षातील अधिकारी व कर्मचारी तेथे उपस्थित होते. देवतरसे यांनी आत्महत्या केली की त्यांचा काही घातपात झाला, याचा तपास पोलिस करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.