आजारी पत्नीवर जादूटोणा करण्याचा प्रकार उघड! 'शेतात चाललं होतं भयानक कांड'; संगमनेर तालुक्यातील धक्कादायक घटना समोर..

संगमनेर: संगमनेर तालुक्यातील नांदुरी दुमाला येथे पत्नी सतत आजारी पडत असल्याने तिला बरे वाटण्यासाठी पतीने साथीदारासह एका शेतात जादूटोणा केल्याचा गंभीर प्रकार आज (ता.२०) सकाळी साडेआठ वाजेच्या सुमारास उघडकीस आला. या प्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...याबाबत संगमनेर तालुका पोलिसांकडून समजलेली अधिक माहिती अशी, की नांदुरी दुमाला येथील एका व्यक्तीची पत्नी सतत आजारी पडत असल्याने तिला बरे वाटावे, यासाठी त्याने साथीदाराच्या मदतीने शेतकरी किसन नामदेव शेटे (वय ३२, रा. नांदुरी दुमाला) यांच्या शेतात मेलेले कोंबडे, मेलेल्या बोकडाचे मुंडके, लिंबू, नारळाचे तुकडे, बांगड्या, कोहळ्याचे तुकडे, हळद-कुंकू जमिनीत गाडून झाडावर काळ्या रंगाची बाहुली खिळ्याच्या सहाय्याने बांधून जादूटोणा केला..याप्रकरणी शेतकरी शेटे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन गावातील महिलेचा पती आणि धांदरफळ बुद्रुक येथील त्याचा साथीदार, अशा दोघांवर महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष अनिष्ठ व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे समूळ उच्चाटन करण्याचे अधिनियम 2013 चे कलम 3(2) नुसार तालुका पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. .MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...पुढील तपास पोलिस निरीक्षक प्रवीण साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक विकास काळे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.