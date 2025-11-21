अहिल्यानगर

आजारी पत्नीवर जादूटोणा करण्याचा प्रकार उघड! 'शेतात चाललं होतं भयानक कांड'; संगमनेर तालुक्यातील धक्कादायक घटना समोर..

Superstition Horror in Sangamner: रात्री उशिरा शेतातून येणारे आवाज आणि हालचाल पाहून स्थानिक नागरिकांना संशय आला. त्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली असता हा भयानक प्रकार उघड झाला. महिलेला भीतीचा धक्का बसलेला होता आणि तिची प्रकृती अधिकच बिघडल्याचे दिसून आले.
Terrifying Ritual in Sangamner Taluka; Man Accused of Performing Witchcraft on Sick Wife

सकाळ वृत्तसेवा
संगमनेर: संगमनेर तालुक्यातील नांदुरी दुमाला येथे पत्नी सतत आजारी पडत असल्याने तिला बरे वाटण्यासाठी पतीने साथीदारासह एका शेतात जादूटोणा केल्याचा गंभीर प्रकार आज (ता.२०) सकाळी साडेआठ वाजेच्या सुमारास उघडकीस आला. या प्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

