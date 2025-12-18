Hospital Scam: दिव्यांग प्रमाणपत्रांवर खाडाखोड, नोंदी संशयास्पद! अहिल्यानगर रुग्णालयातील धक्कादायक प्रकार..

अहिल्यानगर: जिल्हा रुग्णालयात १४२ दिव्यांग प्रमाणपत्रांची नोंद एकाच जावक क्रमांकावर झाल्याचे पोलिस तपासात आढळले आहे. तसेच काही प्रमाणपत्रांवर खाडाखोडही आढळली आहे. आता याप्रकरणी रजिस्टर नोंद घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याला नोटीस बजावण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय घोगरे यांनी दिली, तसेच पुनर्पडताळणी प्रक्रिया ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. ही पडताळणी काटेकोरपणे होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...जिल्हा रुग्णालयात दिव्यांग संघटनांसोबत आयोजित बैठकीत डॉ. घोगरे बोलत होते. यावेळी बाबासाहेब महापुरे, ॲड. लक्ष्मण पोकळे, बाहुबली वायकर, पोपट शेळके, संतोष सरोदे आदी उपस्थित होते. यावेळी घोगरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. एकाच प्रमाणपत्राचे दोन जावक क्रमांक ही रजिस्टर नोंदणी करताना झालेली चूक आहे. ही बाब पोलिस तपासात निष्पन्न झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले, तर दिव्यांग संघटनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी १४२ दाखल्यांबाबत अशी चूक कशी होऊ शकते, असा सवाल उपस्थित केला. ही चूक नजरचुकीने होऊ शकत नाही, असे मत त्यांनी मांडले. त्यावर घोगरे यांनी दोन्ही नावांच्या कागदपत्रांचे रेकॉर्ड आमच्याकडे आहेत. ते पोलिसांना दाखवले आहे..दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे ५५० पैकी २६५ कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्तपासणीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यापैकी सात तालुक्यांतील १८८ जणांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित तालुक्यातील दिव्यांग तपासणी ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. तपासणी केलेल्या तालुक्यामध्ये कोपरगाव येथील १५, संगमनेर ३३, पाथर्डी २५, नेवासे २८, कर्जत १९, पारनेर १९ नगर ४८ असे सात तालुक्यांतील दिव्यांगांचा समावेश आहे..कॅथलॅबची सेवा आठवड्याभरातजिल्हा रुग्णालयाची कार्डियाक कॅथलॅबची सेवा आठवड्याभरात सुरू होणार असल्याचे डॉ. घोगरे यांनी सांगितले. पूर्णवेळ कार्डियोलाॅजिस्ट मिळत नसल्याची अडचण आहे. याबाबत दोनदा जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. आता केस बेसिसवर कार्डियोलाॅजिस्ट उपलब्ध करून देण्याबाबत उपाययोजना सुरू आहेत..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.ऑनलाईन रेकॉर्ड तयार केले जाणारजिल्हा रुग्णालयाचा कारभार पेपरलेस करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आता शासनाच्या धोरणानुसार ई-प्रणालीवर भर दिला जात आहे. रुग्णांच्या नोंदी, त्यांचा आजार, त्यांच्यावर करण्यात आलेले उपचार याबाबत ऑनलाईन रेकॉर्ड तयार केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.