चाकूने गळा चिरून महिलेची हत्या; अहिल्यानगर जिल्हा हादरला, नवऱ्याचे शेजारच्यांना फाेन, दरवाजा उघडला अन् धक्काच बसला..

अहिल्यानगर : घरात एकटी असलेली व दोन्ही पायांनी अधू असलेल्या ४० वर्षीय महिलेची धारदार शस्त्राने गळा चिरून हत्या करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार शहरातील बोल्हेगाव उपनगरात घडला. मनीषा बाळासाहेब शिंदे (वय ४०) असे हत्या झालेल्या महिलेचे नाव आहे. शुक्रवारी (ता. १२) सायंकाळी ७ च्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. याबाबत हत्या झालेल्या महिलेचे पती बाळासाहेब साहेबराव शिंदे (वय ४६) यांनी तोफखाना पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी शिंदे हे त्यांची पत्नी मनीषा व मुलगा अनिकेत यांच्यासमवेत बोल्हेगावच्या कौस्तुभ कॉलनीत राहतात. त्यांचे एमआयडीसीमध्ये वर्कशॉप आहे. पत्नी मनीषा या गृहिणी असून, त्या दोन्ही पायांनी अधू असल्याने घरातून कोठे जात नव्हत्या. शुक्रवारी फिर्यादी शिंदे सकाळी ६.३० च्या सुमारास मुलगा अनिकेत याच्यासह एका साखरपुड्याच्या कार्यक्रमास विंचूर (ता. निफाड, जि. नाशिक) येथे गेले होते. सायंकाळी ६.३० च्या सुमारास त्यांनी पत्नी मनीषा हिला फोन केला. मात्र, तिने फोन उचलला नाही. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या सासऱ्यांना फोन केला असता त्यांनीही मनीषाने माझा फोन उचलला नाही, असे सांगितले. त्यामुळे फिर्यादी शिंदे यांनी त्यांच्या शेजारी राहणारे विवेक जपे यांना फोन करून माझी पत्नी फोन उचलत नाही, तुम्ही घरी जाऊन पहा, असे सांगितले..जपे यांच्या पत्नीने शिंदे यांच्या घराचा दरवाजा ठोठावला, पण तो कोणी उघडला नाही. त्यांनी दरवाजा उघडला असता हॉलमध्ये मनीषा शिंदे या रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या दिसल्या. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच तोफखाना पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. घटनास्थळी हॉलमध्ये रक्ताचे थारोळे व एक चाकू आणि ब्लेड पान पडलेले दिसले. मनीषा यांच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राचे वार असल्याचे आढळून आले. पती बाळासाहेब शिंदे यांच्या फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. धागेदोरे मिळेनातबोल्हेगाव उपनगरातील कौस्तुभ कॉलनीत खुनाचा हा प्रकार घडला. या परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याने तपासात अडचणी आहेत. दरम्यान, तोफखाना पोलिस आरोपींचा शोध घेत आहेत. अद्याप कोणतेच धागेदोरे मिळाले नसले, तरी पोलिस सर्व बाजूने तपास करत आहेत. खून करणाऱ्या आरोपीचा लवकरच तपास लागणार असल्याचे तोफखाना पोलिस निरीक्षक जगदीश भांबळ यांनी सांगितले.