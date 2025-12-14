अहिल्यानगर

चाकूने गळा चिरून महिलेची हत्या; अहिल्यानगर जिल्हा हादरला, नवऱ्याचे शेजारच्यांना फाेन, दरवाजा उघडला अन् धक्काच बसला..

Ahilyanagar district shocking murder incident: बोल्हेगावात अधू महिलेचा गळा चिरून खून; परिसरात भीतीचे वातावरण
Gruesome Killing Shocks Ahilyanagar District

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर : घरात एकटी असलेली व दोन्ही पायांनी अधू असलेल्या ४० वर्षीय महिलेची धारदार शस्त्राने गळा चिरून हत्या करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार शहरातील बोल्हेगाव उपनगरात घडला. मनीषा बाळासाहेब शिंदे (वय ४०) असे हत्या झालेल्या महिलेचे नाव आहे. शुक्रवारी (ता. १२) सायंकाळी ७ च्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली.

