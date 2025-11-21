अहिल्यानगर

Short Circuit News: 'नेवासेतील आगीत ४६ लाखांचे नुकसान'; पंचनाम्यात शॉर्ट सर्किटमुळे आग, आगीत सात दुकाने खाक..

नेवासा शहरातील बाजारपेठेत लागलेल्या भीषण आगीत तब्बल सात दुकाने जळून खाक झाली. पहाटेच्या सुमारास ही आग लागली आणि काही मिनिटांतच आगीचा विस्तार वाढत गेला. दुकानदारांनी मदतीसाठी आरडाओरड केली. (बातमीची लिंक कमेंटमध्ये)
Firefighters inspect the charred remains of seven shops destroyed in the Newasa market blaze.

Firefighters inspect the charred remains of seven shops destroyed in the Newasa market blaze.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नेवासे शहर: शहरातील नगरपंचायत चौकातील मुख्य बाजारपेठेत बुधवारी रात्री लागलेली आग एक तासाच्या प्रयत्नांनंतर आटोक्यात आली. या आगीत सात दुकाने खाक झाली असून, अन्य दोन दुकानांचे मोठे नुकसान झाले. यामध्ये सर्व व्यावसायिकांचे ४६ लाखांचे नुकसान झाले असून, शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली असल्याचे महसूल विभागाने केलेल्या पंचनाम्यात म्हटले आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
fire
Fire Accident
district
Electric Short Circuit
Market Agitation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com