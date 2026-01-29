अहिल्यानगर

Shrigonda News: श्रीगोंदे, जामखेड, पारनेरमध्ये कडकडीत बंद; संत शेख महंमद महाराज मंदिराच्या प्रांगणात शोकसभा

public mourning in Ahmednagar District: अजित पवार यांच्या निधनानंतर श्रीगोंदे, जामखेड, पारनेरमध्ये शोकसभा आणि बंद
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
श्रीगोंदे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर आज श्रीगोंदे शहरासह सर्वत्र कडकडीत बंद पाळण्यात आला. येथील संत शेख महंमद महाराज मंदिराच्या प्रांगणात शोकसभा घेण्यात आली.

