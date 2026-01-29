Shrigonda News: श्रीगोंदे, जामखेड, पारनेरमध्ये कडकडीत बंद; संत शेख महंमद महाराज मंदिराच्या प्रांगणात शोकसभा

श्रीगोंदे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर आज श्रीगोंदे शहरासह सर्वत्र कडकडीत बंद पाळण्यात आला. येथील संत शेख महंमद महाराज मंदिराच्या प्रांगणात शोकसभा घेण्यात आली. .Ajit Pawar: कर्तृत्ववान भाच्यासाठी रडला मामाचा वाडा.माजी मंत्री बबनराव पाचपुते म्हणाले, की १९८७ सालापासून आमचे दोघांचे संबंध होते. त्यावेळी ते शेती व दुग्ध व्यवसाय सांभाळत होते. त्यानंतर ते राजकारणात सक्रिय झाले. अंगी स्पष्टवक्तेपणा जोपासणारे नेते राज्याने गमावले..अण्णासाहेब शेलार म्हणाले, की राज्याच्या राजकारणात त्यांच्याप्रमाणे स्पष्टवक्ता नेता होणे नाही. राज्याच्या कारभाराचा डोलारा सांभाळताना त्यांनी नेहमीच कार्यकर्त्यांना तितकेच प्रेम आणि ताकद देण्याचे काम केले. बाळासाहेब नाहाटा म्हणाले, की त्यांनी ज्यांच्या पाठीवर हात ठेवला, त्या प्रत्येकाला काम करण्याची मोठी संधी दिली. माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला राज्य बाजार समिती संघाचे सभापती केले. त्यांच्या निधनाने आमच्यासारखे कार्यकर्ते पोरके झाले. अनिल ठवाळ, घनश्याम शेलार, हरिदास शिर्के, सतीश मखरे, महावीर पटवा, नंदकुमार ताडे, संजय आनंदकर, प्रकाश निभोंरे, संतोष इथापे, नवनाथ दरेकर, बंडू धारकर, झहीर जकाते, चंदन घोडके आदींनी श्रद्धांजली अर्पण केली..जामखेड शहरजामखेड : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर जामखेड शहरासह तालुक्यात अनेक गावांत कडकडीत बंद पाळण्यात आला. पवार यांचे विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाल्याची धक्कादायक बातमी आल्यानंतर जामखेड शहरासह तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून जामखेड शहर बंद ठेवण्याचे आवाहन केले होते. श्रद्धांजली सभेत राष्ट्रवादीचे प्रा. लक्ष्मण ढेपे, शहाजी राळेभात, कैलास हजारे, नगरसेवक इस्माईल सय्यद, काँग्रेसचे राहुल उगले, विनायक राऊत, सुनील जगताप यांनी शोक व्यक्त केला..Ajit Pawar: आधारवड कोसळला.पारनेरमध्ये व्यवहार बंदपारनेर ः राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर पारनेर शहरासह तालुक्यातील वेगवेगळ्या गावांमध्ये व्यवहार बंद ठेवून पवार यांना आदरांजली वाहण्यात आली. उद्या (ता. २९) तालुक्यातील काही गावात बंद पाळून श्रद्धांजली वाहण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.