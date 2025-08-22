अहिल्यानगर

Ahilyanagar News: 'श्रीगोंदे नगरपरिषद निवडणुकीच्या हालचाली गतिमान'; इच्छुकांची संख्या मोठी, आरक्षण ठरवणार अनेकांचे भवितव्य

Political Buzz in Shrigonda: श्रीगोंदे शहरातील मतदारांची भूमिका नेहमीच महत्त्वाची राहिली आहे. त्यामुळे श्रीगोंदे नगरपरिषद निवडणुकीचे महत्त्व अधिक वाढते. त्यातच मागील काळात ही निवडणूक नेमकी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर होत होती. त्यामुळे या निवडणुकीचे महत्त्व अधिकच वाढले होते.
-समीरण बा. नागवडे

श्रीगोंदे : नगरपरिषदेची प्रारूप प्रभाग रचना नुकतीच जाहीर झाली आहे. तेव्हापासून राजकीय हालचाली चांगल्याच गतिमान झाल्या आहेत. विशेषतः नगराध्यक्ष जनतेतून निवडला जाणार असल्याने अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे. मात्र, या सर्वांचे भवितव्य आरक्षण सोडतीनंतर स्पष्ट होणर आहे. सध्या सर्वांनी जोरदार तयारी चालवली आहे.

