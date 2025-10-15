अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: 'श्रीगोंदे तालुक्यात रस्त्यात लूट करणारी टोळी गजाआड'; अकरा लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत

Shrigonde Road Robbery Foiled: फिर्यादी कार्तिक सचिन मिसाळ (वय २०, खेडकर मळा, ता. श्रीगोंदा, जि. अहिल्यानगर) हे ८ आॅक्टोबर रोजी रात्री ९ च्या सुमारास वडाळी रस्त्याने श्रीगोंदे येथे जात असताना आरोपींनी त्यांना लोखंडे मळ्याच्या टेकडीवर कार आडवी लावून अडविले.
Shrigonde police bust road robbery gang; loot worth ₹11 lakh recovered from culprits.

Shrigonde police bust road robbery gang; loot worth ₹11 lakh recovered from culprits.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: श्रीगोंदे तालुक्यात रस्ता लूट करणाऱ्या टोळीच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने मुसक्या आवळल्या आहेत. आरोपींकडून ११ लाख १० हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. अनिकेत गोरख उकांडे (वय २६, रा. अकोळनेर, ता. जि. अहिल्यानगर), प्रथमेश शिवनाथ शिंदे (वय २२, रा. शिवाजी चौक, श्रीगोंदे) व विजय शहाजी देशमुख (वय ३०, रा. नळवणे, ता. जुन्नर, जि. पुणे) अशी ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची नावे आहेत.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
police
robbery
Action
district
Arrest
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com