Ahilyanagar Crime: 'श्रीगोंदे तालुक्यात रस्त्यात लूट करणारी टोळी गजाआड'; अकरा लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत

अहिल्यानगर: श्रीगोंदे तालुक्यात रस्ता लूट करणाऱ्या टोळीच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने मुसक्या आवळल्या आहेत. आरोपींकडून ११ लाख १० हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. अनिकेत गोरख उकांडे (वय २६, रा. अकोळनेर, ता. जि. अहिल्यानगर), प्रथमेश शिवनाथ शिंदे (वय २२, रा. शिवाजी चौक, श्रीगोंदे) व विजय शहाजी देशमुख (वय ३०, रा. नळवणे, ता. जुन्नर, जि. पुणे) अशी ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची नावे आहेत. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.फिर्यादी कार्तिक सचिन मिसाळ (वय २०, खेडकर मळा, ता. श्रीगोंदा, जि. अहिल्यानगर) हे ८ आॅक्टोबर रोजी रात्री ९ च्या सुमारास वडाळी रस्त्याने श्रीगोंदे येथे जात असताना आरोपींनी त्यांना लोखंडे मळ्याच्या टेकडीवर कार आडवी लावून अडविले. गुप्तीचा धाक दाखवून त्यांचेकडील दोन लाख ८० हजार रुपये किमतीचे ३७.५ ग्रॅम सोन्याचे दागिने व दोन मोबाईल बळजबरीने चोरून नेले. याप्रकरणी श्रीगोंदे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालेला होता..दरम्यान, गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांना समांतर तपासाचे आदेश दिले. त्यानुसार कबाडी यांनी पोलिस अंमलदार रमेश गांगर्डे, फुरकान शेख, अमोल कोतकर, भाऊसाहेब काळे, मनोज साखरे, प्रशांत राठोड, महिला पोलिस अंमलदार चिमा काळे, चालक अरुण मोरे यांचे पथक तयार करून गुन्ह्यातील आरोपींचा शोध घेण्याबाबत सूचना दिल्या..पथकाने घटनास्थळी भेट देवून फिर्यादीकडून आरोपींचे वर्णन प्राप्त करून, तसेच आजूबाजूचे सीसीटीव्ही फुटेज चेक करून आरोपीबाबत माहिती संकलित केली. त्यानंतर तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे हा गुन्हा प्रथमेश शिंदे व त्याच्या साथीदारांनी केला असल्याचे निष्पन्न झाले. आरोपी गुन्ह्यात वापरलेल्या कारने पारगाव फाटा (श्रीगोंदे) येथे येणार असल्याची माहिती मिळाली. पथकाने पारगाव फाटा येथे सापळा रचून आरोपींना ताब्यात घेतले. त्यांनी हा गुन्हा मयूरी आनंदा पाटील (ता. नातोशी, ता. पाटण, जि. सातारा), बंडू ऊर्फ सागर भीमराव साळवे (रा. बाबुर्डी बेंद, ता. जि. अहिल्यानगर), प्रतीक धावडे (रा. तांदळी, ता. श्रीगोंदे) यांच्या मदतीने केला असल्याची कबुली त्यांनी दिली..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.आरोपी सराईत गुन्हेगारआरोपींकडून गुन्ह्यात वापरलेला मोबाईल, दोन कार असा एकूण ११ लाख १० हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. ताब्यात घेण्यात आलेले आरोपी हे सराईत गुन्हेगार आहेत. त्यांच्याविरुद्ध अहिल्यानगर, पुणे जिल्ह्यात रेल्वे ॲक्ट, विनयभंग, गंभीर दुखापत या सारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. आरोपींना पुढील तपासासाठी श्रीगोंदे पोलिस ठाण्यात हजर करण्यात आले आहे. पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली आहे.