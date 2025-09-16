अहिल्यानगर

Satara Hill Marathon 2025: 'सातारा हिल मॅरेथॉनमध्ये श्रीरामपूरचा झेंडा'; दविंदरसिंग धुप्पड यांची सुवर्ण कामगिरी, सहा रौप्य, दोन ब्राँझपदके

Satara Hill Marathon Maharashtra athletes achievements: २१.१ किमी अंतराचा हा हाफ मॅरेथॉन ट्रॅक, ४५० मीटर इलीव्हेशन गेनसह अतिशय कठीण मानला जातो. धुप्पड यांनी केवळ १ तास ५७ मिनिटांत फिनिश लाईन गाठत सुवर्णपदक पटकावले. प्रेक्षकांनी कौतुकाचा वर्षाव करत त्यांना ‘हिल चॅम्पियन’ म्हणून गौरवले.
Satara Hill Marathon: Davindersingh Dhuppad wins gold; Shrirampur athletes bag 9 medals.

Satara Hill Marathon: Davindersingh Dhuppad wins gold; Shrirampur athletes bag 9 medals.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीरामपूर: साताऱ्याच्या डोंगररांगांनी रविवारी (ता.१४) श्रीरामपूरच्या धावपटूंच्या कर्तृत्वाला दाद दिली. महाराष्ट्रातील सर्वात अवघड मानल्या जाणाऱ्या सातारा हिल मॅरेथॉनमध्ये श्रीरामपूर रनिंग क्लबचे ‘मिल्खा सिंग’ दविंदरसिंग धुप्पड यांनी सुवर्ण कामगिरी साकारत शहराचे नाव डोंगराळ शिखरांवर कोरले.

Loading content, please wait...
Satara
gold
district
winner
Marathon
Athletes
bronze medal
medals
winners

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com