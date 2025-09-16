Satara Hill Marathon 2025: 'सातारा हिल मॅरेथॉनमध्ये श्रीरामपूरचा झेंडा'; दविंदरसिंग धुप्पड यांची सुवर्ण कामगिरी, सहा रौप्य, दोन ब्राँझपदके

श्रीरामपूर: साताऱ्याच्या डोंगररांगांनी रविवारी (ता.१४) श्रीरामपूरच्या धावपटूंच्या कर्तृत्वाला दाद दिली. महाराष्ट्रातील सर्वात अवघड मानल्या जाणाऱ्या सातारा हिल मॅरेथॉनमध्ये श्रीरामपूर रनिंग क्लबचे ‘मिल्खा सिंग’ दविंदरसिंग धुप्पड यांनी सुवर्ण कामगिरी साकारत शहराचे नाव डोंगराळ शिखरांवर कोरले..२१.१ किमी अंतराचा हा हाफ मॅरेथॉन ट्रॅक, ४५० मीटर इलीव्हेशन गेनसह अतिशय कठीण मानला जातो. धुप्पड यांनी केवळ १ तास ५७ मिनिटांत फिनिश लाईन गाठत सुवर्णपदक पटकावले. प्रेक्षकांनी कौतुकाचा वर्षाव करत त्यांना ‘हिल चॅम्पियन’ म्हणून गौरवले. धुप्पड यांनी मागील तीन महिन्यांपासून चंदनापुरी घाट, गोरक्षनाथ गडसारख्या डोंगराळ मार्गावर सराव केला होता. .. पुण्याचे आयर्नमॅन डॉ. योगेश सातव यांचे मार्गदर्शन आणि आई-पत्नीचे पाठबळ यामुळे यश साध्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले. धुप्पड यांच्यासोबत श्रीरामपूरचे इतर धावपटूही चमकले. रौप्यपदक : रवींद्र निकम, विशाल कोटक, उमेश भोसले, डॉ. संकेत मुंदडा, विनायक शिंदे, राहुल सागडे, ब्राँझ पदक : डॉ. रवींद्र भीटे, रोहित राऊत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.