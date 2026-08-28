Shrirampur Accident: गुरुजीचा पाय ब्रेकऐवजी एक्सलेटरवर घसरला! श्रीरामपुरात मोटारीच्या धडकेत सहा विद्यार्थी जखमी, शेळ्यांचा कळप आडवा अन्..

श्रीरामपूर : शाळा सुटून घरी परतणाऱ्या ब्राह्मणगाव जिल्हा परिषद शाळेतील सहा चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना एका खासगी शिक्षण संस्थेतील शिक्षकांच्या भरधाव मोटारीने उडविले. ब्राह्मणगाव वेताळ परिसरात ही घटना घडली. या अपघातात एक विद्यार्थिनी गंभीर जखमी आहे. इतर किरकोळ जखमी आहेत. .Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.जखमी विद्यार्थी असे ः केशव आकाश बर्डे (वय ६), आकांक्षा आकाश बर्डे (वय ९), वैभव अमोल बर्डे (वय ६), प्रीती अमोल बर्डे (वय ८), प्रांजल बाळासाहेब तोरणे (वय ७), श्रद्धा बाळासाहेब तोरणे (वय १२). मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुक्यातील एका खासगी शाळेतील दोन शिक्षक काम आटोपून आपल्या स्वीफ्ट डिझायर मोटारीने घरी जात होते..त्याचवेळी ब्राह्मणगाव वेताळ येथील जिल्हा परिषदेची शाळा सुटल्याने मुले रस्त्याने घरी निघाली होती. प्रवासादरम्यान शिक्षकांच्या कारसमोर अचानक शेळ्यांचा कळप आला. त्यावेळी चालकाचा गोंधळ उडून ब्रेक दाबण्याऐवजी गाडीचा वेग वाढला गेला. भरधाव मोटारीने प्रथम शेळ्यांना अन् त्यानंतर रस्त्यावरून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जोरदार धडक दिली. अपघात घडताच तेथे उपस्थित नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली..बाजार समितीचे माजी संचालक राधाकिसन आहेर आणि इतरांनी विद्यार्थ्यांना साखर कामगार रुग्णालयात व त्यानंतर पुढील उपचारासाठी प्रवरा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ग्रामस्थांनी कारमधील दोन्ही शिक्षकांना ताब्यात घेऊन जखमी विद्यार्थ्यांच्या उपचाराची सर्व जबाबदारी घेण्यास भाग पाडले. .Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.गंभीर जखमी असलेल्या विद्यार्थिनीची प्रकृतीत सुधारणा होत आहे. तिला फ्रॅक्चर आहे. इतर विद्यार्थ्यांपैकी तिघांना फ्रॅक्चर आहे. अन्य दोघांना किरकोळ दुखापत झाल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक विशाल खैरे यांनी दिली. याप्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नव्हता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.