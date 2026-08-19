अहिल्यानगर

Shrirampur Crime: प्रेमाचा हिंसक शेवट! ‘लग्न कर नाहीतर टेम्पो दे’ म्हणत प्रेयसीने प्रियकराला घेतले चावे

Shrirampur Love Turns Violent Over Marriage And Tempo Demand: लग्नाला नकार देताच प्रेयसीचा संताप अनावर; टेम्पो नावावर करण्याचा दबाव टाकत प्रियकराला चावे घेऊन मारहाण, रुग्णालयात उपचार सुरू
Girlfriend Bites Boyfriend In Shrirampur Over Marriage Demand And Tempo Ownership Dispute Police File Case

Girlfriend Bites Boyfriend In Shrirampur Over Marriage Demand And Tempo Ownership Dispute Police File Case

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सकाळ डिजिटल टीम
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श्रीरामपूर : ‘तुझ्यावर जीवापाड प्रेम केलं... पण आता एकतर माझ्याशी लग्न कर, नाहीतर तुझा टेम्पो माझ्या नावावर कर,’ असे म्हणत ​भरदुपारी शिरसगावच्या एका पार्किंगमध्ये प्रेयसीने प्रियकरास चावे घेतले. तसेच मारहाण केली. जखमी तरुणाला साखर कामगार रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.

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