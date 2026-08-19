Shrirampur Crime: प्रेमाचा हिंसक शेवट! ‘लग्न कर नाहीतर टेम्पो दे’ म्हणत प्रेयसीने प्रियकराला घेतले चावे

श्रीरामपूर : ‘तुझ्यावर जीवापाड प्रेम केलं... पण आता एकतर माझ्याशी लग्न कर, नाहीतर तुझा टेम्पो माझ्या नावावर कर,’ असे म्हणत भरदुपारी शिरसगावच्या एका पार्किंगमध्ये प्रेयसीने प्रियकरास चावे घेतले. तसेच मारहाण केली. जखमी तरुणाला साखर कामगार रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. .एका टेम्पोचालकाच एका तरुणीसोबत सूत जुळले. पण गेल्या दीड वर्षात दोघांच्या नात्यात मिठाचा खडा पडला आणि प्रकरण कोर्टापर्यंत पोहोचले. १४ ऑगस्टला दुपारी प्रेयसी अचानक समोर अवतरली. तसेच ‘लग्न कर, नाहीतर वाहन माझ्या नावावर कर,’ असे म्हणाली. .तरुणाने ‘तू माझ्यावर कोर्टात केस केली आहेस. तिचा निकाल लागू दे, मग बघू.’ नकार ऐकताच प्रेयसीचा ताबा सुटला. तिने तरुणाच्या हातातील मोबाईल आणि वाहनाची चावी हिसकावून भिरकावून दिली. त्यानंतर तरुणाच्या पाठीवर अन् डाव्या खांद्यावर थेट चावा घेतला. तरुणाच्या तक्रारीवरून शहर पोलिसांनी प्रेयसीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. प्रेमातल्या या हिंसक वळणाची जोरदार चर्चा रंगली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.