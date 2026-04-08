Rajesh Thakur: श्रीरामपूर काँग्रेसचा बालेकिल्ला: झारखंडचे माजी प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकूर, आगामी निवडणुकांमध्ये विजयाचा निर्धार!

श्रीरामपूर : श्रीरामपूर तालुका हा गेल्या अनेक दशकांपासून काँग्रेसचा अभेद्य बालेकिल्ला राहिला आहे. येथील मतदारांनी नेहमीच काँग्रेसच्या विचारांना साथ दिली असून, संघटन सृजन अभियानाच्या माध्यमातून ही पकड अधिक घट्ट केली जाईल, असे प्रतिपादन झारखंडचे माजी प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकूर यांनी केले..काँग्रेस पक्षाच्या 'संघटन सृजन अभियान' बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे निरीक्षक खासदार डॉ. शिवाजीराव कोळगे, प्रदेश सचिव कृष्णा सांगळे, नगराध्यक्ष करण ससाणे, जिल्हाध्यक्ष सचिन गुजर, माजी सभापती बाबासाहेब दिघे, प्रमोद भोसले, अण्णासाहेब डावखर, दीपाली ससाणे, मुजफ्फर शेख आदी मान्यवर उपस्थित होते..खासदार डॉ. शिवाजीराव कोळगे यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, प्रतिकूल परिस्थितीतही स्वर्गीय जयंतराव ससाणे यांचा वारसा जपत श्रीरामपूर विधानसभा आणि नगरपालिकेत काँग्रेसने मोठे यश मिळवले आहे. आगामी सर्व निवडणुकांमध्येही हाच उत्साह कायम राहील आणि काँग्रेसचा झेंडा फडकेल..गुजर यांनी गेल्या ३५ वर्षांच्या सत्तेचा उल्लेख करत, जुन्या आणि नव्या कार्यकर्त्यांचा मेळ घालून पक्षवाढीसाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. यावेळी युवक काँग्रेसच्या राष्ट्रीय महासचिव दीपाली ससाणे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. सूत्रसंचालन मुजफ्फर शेख यांनी केले. या बैठकीला राजेंद्र पवार, दीपक वमने, योगेश जाधव, दिलीप नागरे यांच्यासह तालुक्यातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आभार सरवरअली सय्यद यांनी मानले..ताकदीने लढणारयावेळी नगराध्यक्ष करण ससाणे म्हणाले की, काँग्रेस पक्ष आमदार हेमंत ओगले यांच्या नेतृत्वाखाली आगामी काळात येणाऱ्या सर्व निवडणुका पूर्ण ताकदीनिशी लढणार आहे.