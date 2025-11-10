अहिल्यानगर

Teachers Protest: 'टीईटीविरोधात अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा'; शिक्षकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचाही आक्रोश..

TET Protest in Ahmednagar: मागण्यांसाठी अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर रविवारी (ता.९) मूक मोर्चा काढला. या मोर्चात शिक्षक, शिक्षकेतर हजारोंच्या संख्येने सहभागी झाले होते.
Teachers and education staff during the silent march outside Ahmednagar Collector Office opposing the TET policy.

Teachers and education staff during the silent march outside Ahmednagar Collector Office opposing the TET policy.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर रविवारी (ता.९) मूक मोर्चा काढला. या मोर्चात शिक्षक, शिक्षकेतर हजारोंच्या संख्येने सहभागी झाले होते.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
teachers
education
District Collector
office
district
TET
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com