अहिल्यानगर

Bal Sangopan Scheme: बहिणींचे लाड, लेकरांना वनवास; वर्षभरापासून ‘बालसंगोपन’च्या मुलांना मिळेना मदत !

Administrative Delays causing hardship: दीड लाख बालसंगोपन लाभार्थी वर्षभरापासून निधीविना; सरकारी दुर्लक्षामुळे गरजू मुलांचे हाल
सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी बहिणींच्या बँक खात्यात दरमहा पैसे जमा होत आहेत. मात्र, ही योजना राबविणाऱ्या महिला व बालविकास खात्याच्याच क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या दीड लाख लाभार्थी मुलांना पैसे देण्यास चालढकल केली जात आहे. परिणामी गेल्या वर्षभरापासून हे लाभार्थी लाभापासून वंचित आहेत.

