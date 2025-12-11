Bal Sangopan Scheme: बहिणींचे लाड, लेकरांना वनवास; वर्षभरापासून ‘बालसंगोपन’च्या मुलांना मिळेना मदत !

अहिल्यानगर : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी बहिणींच्या बँक खात्यात दरमहा पैसे जमा होत आहेत. मात्र, ही योजना राबविणाऱ्या महिला व बालविकास खात्याच्याच क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या दीड लाख लाभार्थी मुलांना पैसे देण्यास चालढकल केली जात आहे. परिणामी गेल्या वर्षभरापासून हे लाभार्थी लाभापासून वंचित आहेत..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.आई किंवा वडील गमावलेल्या, तसेच दोन्हींचा आधार नसलेल्या शून्य ते अठरा वर्षांपर्यंतच्या बालकांना शिक्षण व संगोपनासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या या योजनेंतर्गत दरमहा २ हजार २५० रुपयांना लाभार्थ्यांना दिले जातात. कोरोनामध्ये पालक गमावलेल्या लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या प्रायोजित (पी. एम. केअर फंड फॉर चिल्ड्रन्स) योजनेंतर्गत दरमहा ४ हजार लाभ दिला जातो. एप्रिल २०२५ म्हणजे गेल्या आठ महिन्यांपासून कोविड लाभार्थ्यांना एक रुपयादेखील मिळाला नाही. राज्य सरकारच्या निधीतून राबविल्या जाणाऱ्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांनादेखील या आर्थिक वर्षात एक किंवा दोनच महिन्यांचा लाभ मिळाला..महाराष्ट्रात सध्या योजनेचे सुमारे दीड लाख लाभार्थी आहेत. नव्याने अर्ज दाखल केलेल्या लाभार्थ्यांना, तर एक ते दोन वर्षांपासून पैसे तर मिळाले नाहीच, पण आपले अर्ज मंजूर की नामंजूर आहेत, हेदेखील समजत नाही. या योजनेच्या निधी व प्रलंबित अर्जांबाबत साऊ एकल महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी, राज्य समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे यांनी चार वर्षांपासून मंत्रालय व आयुक्तालयात वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे. विधानसभेत यापूर्वी याबाबत तारांकित प्रश्नदेखील उपस्थित झाला आहे. पण योजनेच्या कार्यान्वयन पद्धतीत बदल झाला नाही. डीबीटीचे चार वर्षांपासून कारण सांगितले जात आहे..क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचे यंदा सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आहे. त्या वर्षातच दीड लाख मुलांना पुरेसा निधी द्यायचा सरकारला विसर पडला आहे. हिवाळी अधिवेशनात महिला व बालविकास विभागाच्या ५ हजार २४ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर झाल्या आहेत. यातून तातडीने प्रलंबित निधीचे दीड लाख लेकरांना वाटप झाले पाहिजे.- मिलिंदकुमार साळवे, सदस्य, मिशन वात्सल्य शासकीय समिती.Blood sugar level : रक्तातील साखरेची पातळी कशी नियंत्रित करावी?.मुलांची परवडबालसंगोपन योजनेमुळे जिल्ह्यासह राज्यातील पोरक्या मुलांना दिलासा मिळाला होता. परंतु त्यांच्याबाबत महिला व बालकल्याण विभागाने दुजाभाव केल्याने निधीपासून वंचित राहावे लागत आहे. एकल पालकांना या योजनेचा मोठा आधार वाटत होता. जिल्ह्यात एकल महिला समितीच्या माध्यमातून मोठे काम झाले आहे. त्यांचा सर्वे झाल्याने गरजू मुलांना व महिलांना योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. निधी देताना सरकार हात आकडता घेत आहे, त्याचा फटका या गरीब मुलांना बसतो आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.