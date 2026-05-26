Police Mock Drill: मॉक ड्रिलदरम्यान स्मोक ग्रेनेडचा स्फोट; अहिल्यानगरात चार पोलिस कर्मचारी जखमी, ग्रेनेडची पिन पडली अन् काय घडलं!

अहिल्यानगर: बकरी ईद सणाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेल्या मॉक ड्रिल (प्रात्यक्षिक) दरम्यान 'स्मोक ग्रेनेड'चा स्फोट झाल्याने चार पोलिस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. पोलिस मुख्यालयाच्या मैदानावर सकाळी १० च्या सुमारास हा प्रकार घडला. एका पोलिस कर्मचाऱ्याच्या हातातच या ग्रेनेडचा स्फोट झाला. त्यात दोघे गंभीर, तर दोघे किरकोळ जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. .आणीबाणी अथवा घातपाताची परिस्थिती उद्भवल्यास नागरिकांचे रक्षण कसे करावे, याचे धडे देण्यासाठी पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या वतीने नियमितपणे मॉक ड्रिल आयोजित केले जाते. पोलिस मुख्यालयाच्या मैदानावर सकाळी १० च्या सुमारास अशाच एका मॉक ड्रिलचे आयोजन करण्यात आले होते. शस्त्रास्त्रे हाताळण्याचे प्रशिक्षण आणि माहिती देणे सुरू असतानाच, अचानक एका ग्रेनेडचा जोरदार स्फोट झाला. .हा स्फोट इतका अनपेक्षित होता की उपस्थित कर्मचाऱ्यांना सावरण्याची संधीचपान मिळाली नाही. त्यात शिवराज पवार, शुभम कावरे, गणेश मढे आणि योगेश सोळुंके हे चार पोलिस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. स्फोट झाला तेव्हा ग्रेनेड अगदी जवळ असल्याने दोन कर्मचाऱ्यांच्या हाताची करंगळी तुटली आहे, तर इतर दोन कर्मचारी किरकोळ जखमी झाले आहेत. घटनेनंतर तातडीने धावपळ करून जखमी कर्मचाऱ्यांना शहरातील एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले. जखमी कर्मचाऱ्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे..जो ग्रेनेड फुटला त्यात कोणतीही स्फोटके नव्हती, तो केवळ एक धुराचा ग्रेनेड होता. जमाव पांगविण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. या ग्रेनेडचा वापर करताना त्याची पिन काढून ती हातातच ठेवावी लागते. परंतु एका कर्मचाऱ्याकडून ही पिन जमिनीवर पडली. त्यामुळे हा स्फोट झाला. त्यात चौघेजण जखमी झाले आहेत. त्यांंच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.- उमेश परदेशी, निरीक्षक, राखीव पोलिस..ग्रेनेडची पूर्ण माहिती नव्हतीमॉक ड्रिलदरम्यान आम्हाला ग्रेनेड हाताळ्याच्या सूचना मिळाल्या. परंतु हे ग्रेनेड कसे हाताळायचे त्याची पूर्ण माहिती नव्हती. ग्रेनेडची पिन खाली पडून हा स्फोट झाला. त्यात माझी करंगळी पूर्णपणे तुटली असल्याचे जखमी झालेल्या एका पोलिस कर्मचाऱ्याने सांगितले.