Fertilizer Price Hike: खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना मोठा धक्का; खतांचे दर २०० ते ६०० रुपयांनी वाढले, शेतीचा खर्च गगनाला

पारनेर : आधीच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे, शेतीमालाला मिळणाऱ्या कमी बाजारभावामुळे आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावर रासायनिक खतांच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची चिन्हे आहेत. ५० किलोच्या गोणीमागे तब्बल २०० ते ६०० रुपयांपर्यंत वाढ झालीय. डिझेलमुळे पेरणीचा खर्च वाढणार आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...यंदा २४:२४:०० या खताच्या गोणीमागे सुमारे ६०० रुपयांची वाढ झाली. १०:२६:२६ या खताच्या दरात जवळपास ३०० रुपयांची वाढ झाली. युरिया वगळता जवळपास सर्वच रासायनिक खतांचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे सोयाबीन, बाजरी, मका, कापूस तसेच इतर खरीप पिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे..एकीकडे शेतीमालाच्या बाजारभावात अपेक्षित वाढ होत नसताना दुसरीकडे उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहे. विशेषतः कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सध्या तोट्यात कांदा विकावा लागत आहे. अनेक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्याची स्थिती आहे.नुकतीच डिझेल दरवाढ झाल्याने ट्रॅक्टरद्वारे केली जाणारी नांगरणी, वखरणी, रोटाव्हेटर आणि पेरणी यांचे दरही वाढले आहेत. मजुरीचे वाढलेले दर, बियाणे, कीटकनाशके आणि तणनाशकांच्या किंमतीमुळे यंदाचा खरीप हंगाम अधिक खर्चिक ठरणार असल्याचे चित्र आहे..किटकनाशके, बियाणेही महागखतांबरोबरच बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. कीटकनाशकांच्या दरात सुमारे १५ ते २० टक्क्यांनी वाढ आहे. बियाणांच्या किमतीतही २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे बियाणे व कृषी औषध विक्रेत्यांनी सांगितले. त्यामुळे खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक भांडवलाची गरज भासणार आहे..बळीराजा आणखी पाताळातखत, बियाणे, कीटकनाशके, डिझेल, मजुरी आणि यंत्रसामग्रीचे वाढते दरामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, शेतीमालाला हमीभाव किंवा उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी अधिकच वाढत आहे. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच वाढलेल्या खर्चामुळे बळीराजा चिंतेत आहे. शासनाने खतांच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे..पावसाची प्रतीक्षा; पारा ४० अंशांच्या उंबरठ्यावरजिल्ह्यात अद्याप दमदार पावसाची नोंद झालेली नाही. गेल्या काही दिवसांपासून ढगाळ वातावरण निर्माण होत असले, तरी समाधानकारक पाऊस न झालेला नाही. दरम्यान, उष्णतेचा तडाखाही कमी झालेला नाही. जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये कमाल तापमान ३९ ते ४० अंश सेल्सिअसच्या आसपास नोंदविले जात आहे. वाढत्या तापमानामुळे दुपारच्या वेळेत रस्त्यांवर वर्दळ कमी होत असून नागरिक उकाड्याने त्रस्त झाले आहेत. खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी शेतकरी पावसाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. अहिल्यानगर जिल्हा पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात येत असल्याने येथे मान्सूनपूर्व पावसाला विशेष महत्त्व असते. मात्र यंदा अपेक्षित मान्सूनपूर्व पाऊस न झाल्याने शेतकरी चिंतेत असून पेरण्यांबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.खतांचे जुने व नवे दरखत पूर्वीचा आताचादर (रु.) दर (रु.)२४:२४:०० १९०० २५००१०:२६:२६ १९५० २२००१२:३२:१६ १९५० २४५०१५:१५:१५ १६५० २०२५२०:२०:१३ १३५० १८००युरिया २६६ २६६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.