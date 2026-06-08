अहिल्यानगर

Fertilizer Price Hike: खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना मोठा धक्का; खतांचे दर २०० ते ६०० रुपयांनी वाढले, शेतीचा खर्च गगनाला

Rising agriculture input costs increasing burden on Parner farmers in 2026: खत, बियाणे, कीटकनाशके व डिझेल दरवाढीने पारनेर तालुक्यात खरीप हंगामाआधीच शेतीचा खर्च प्रचंड वाढला; शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित विस्कटण्याची भीती
Farmers struggling with increased cost of cultivation in Ahmednagar district

Farmers struggling with increased cost of cultivation in Ahmednagar district

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पारनेर : आधीच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे, शेतीमालाला मिळणाऱ्या कमी बाजारभावामुळे आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावर रासायनिक खतांच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची चिन्हे आहेत. ५० किलोच्या गोणीमागे तब्बल २०० ते ६०० रुपयांपर्यंत वाढ झालीय. डिझेलमुळे पेरणीचा खर्च वाढणार आहे.

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