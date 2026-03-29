Black Magic Crime: काळी जादू करणारा जावई अटकेत; गुन्हा दाखल, देवळाली प्रवरात सासऱ्याच्या घरासमोर मध्यरात्री काय घडलं!

राहुरी: देवळाली प्रवरात सासऱ्याच्या घरासमोर जावयाने मध्यरात्रीच्या अंधारात काळी जादू करण्याचा प्रकार केला. त्यामुळे घाबरलेल्या कुटुंबाची महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी भेट घेऊन भीती दूर केली. याप्रकरणी राहुरी पोलिस ठाण्यात जावयाच्या विरोधात अंधश्रद्धा आणि जादूटोणा विरोधी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.

गोविंद गंगाधर पठारे (रा. देवळाली प्रवरा) यांच्या वस्तीवर गुरुवारी (ता. २६) रात्री एक वाजता तीन ते चार व्यक्तींनी घरासमोर लिंबू, हळदी कुंकू, काळी बाहुली टाकून उंबऱ्याची पूजा केली. घराच्या अंगणामध्येही पूजा सुरू केली. बाहेरील आवाजामुळे पठारे कुटुंब जागे झाले..घराचा दरवाजा उघडून बाहेर पाहिले असता तीन-चार व्यक्ती हळदी -कुंकू, गुलाल, टाचणी टोचलेले लिंबे, नायलॉन दोरी, कुऱ्हाड, एक गलोर अशा साहित्याची पूजा करीत असल्याचे दिसले. एकाला पाठलाग करून पठारे कुटुंबाने पकडले. ज्याला पकडले तो जावई निघाला. त्याला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले..घटनेमागे पूजा करणाऱ्या मांत्रिकाचा शोध घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी पठारे कुटुंबाने केली आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या राज्य सचिव ॲड. रंजना गवांदे, अशोक गवांदे, जिल्हा संघटक देविदास देसाई आदींनी भीती दूर केली..गुन्हा दाखल केल्याने बुवाबाजी ...पठारे यांच्या विवाहित मुलीचे काही दिवसापूर्वी निधन झाले होते. पठारे कुटुंबाने मुलीचा पती, सासू-सासरे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्याचा राग मनात धरून जावयाने बुवाबाजी करणाऱ्या मांत्रिकांना हाताशी धरून घरासमोर काळी जादू केल्याचा प्रकार केला असावा, असा संशय पठारे कुटुंबाला आला. शिवाय त्यांच्यासोबत कुऱ्हाड, नायलॉन दोरी, गलोर असल्याने घातपाताचा संशय पठारे कुटुंबाला आला.