Rajesh Sonavale: कान्हूर पठारचे सुपुत्र मुंबईत नगरसेवक; राजेश सोनावळे यांच्या निवडीचे पारनेर तालुक्यातील गावात स्वागत!

टाकळी ढोकेश्वर: कान्हूर पठार (ता. पारनेर) सुपुत्र राजेश सोनावळे यांची मुंबई महानगरपालिकेच्या विक्रोळी विधानसभा मतदारसंघातून नगरसेवकपदी निवड झाली. वॉर्ड क्रमांक ११९ मधून शिवसेनेतर्फे (शिंदे गट) निवडणूक लढवत त्यांनी तब्बल बाराशे मतांच्या आघाडीने विजय संपादन केला. या यशामुळे कान्हूर पठारसह परिसरात आनंदाचे वातावरण आहे. गेल्या तीस वर्षांपासून राजेश सोनावळे मुंबईत वास्तव्यास असून, त्यांनी तळागाळातून राजकीय वाटचाल केली. भारतीय कामगार सेनेत त्यांनी चिटणीस म्हणून जबाबदारी सांभाळली असून, शिवसेना पक्षात शाखाप्रमुख म्हणूनही त्यांनी प्रभावी काम केले आहे. शाखाप्रमुख ते नगरसेवक असा त्यांचा राजकीय प्रवास सातत्यपूर्ण आणि संघर्षपूर्ण राहिला आहे..विक्रोळी विधानसभा मतदारसंघ हा ठाकरेंचा बालेकिल्ला मानला जात असल्याने येथे निवडणूक अत्यंत चुरशीची झाली होती. मात्र, राजेश सोनावळे यांचा प्रभावी जनसंपर्क, नागरिकांच्या समस्या समजून घेण्याची शैली आणि कामाची शिस्तबद्ध पद्धत यामुळे मतदारांनी त्यांच्यावर विश्वास टाकत स्पष्ट कौल दिला. या विजयाचे पडसाद गावातही उमटले. कान्हूर पठार येथे ग्रामस्थांनी फटाके वाजवून, पेढे वाटून आनंद साजरा केला. निवडणूक प्रचारात गावातील बी. एल. ठुबे, चंद्रभान ठुबे, किरण ठुबे आणि सचिन गायखे यांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. राजेश सोनावळे यांच्या निवडीमुळे गावाचा मान उंचावल्याची भावना ग्रामस्थांतून व्यक्त होत आहे.