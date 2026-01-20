अहिल्यानगर

Rajesh Sonavale: कान्हूर पठारचे सुपुत्र मुंबईत नगरसेवक; राजेश सोनावळे यांच्या निवडीचे पारनेर तालुक्यातील गावात स्वागत!

Rural to Urban political success story: राजेश सोनावळे यांचा विक्रोळीतील विजय; कान्हूर पठारमध्ये आनंदोत्सव
Warm welcome and celebrations in Kanhur Pathar village after Rajesh Sonawale’s election as Mumbai corporator.

Warm welcome and celebrations in Kanhur Pathar village after Rajesh Sonawale’s election as Mumbai corporator.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

टाकळी ढोकेश्‍वर: कान्हूर पठार (ता. पारनेर) सुपुत्र राजेश सोनावळे यांची मुंबई महानगरपालिकेच्या विक्रोळी विधानसभा मतदारसंघातून नगरसेवकपदी निवड झाली. वॉर्ड क्रमांक ११९ मधून शिवसेनेतर्फे (शिंदे गट) निवडणूक लढवत त्यांनी तब्बल बाराशे मतांच्या आघाडीने विजय संपादन केला. या यशामुळे कान्हूर पठारसह परिसरात आनंदाचे वातावरण आहे. गेल्या तीस वर्षांपासून राजेश सोनावळे मुंबईत वास्तव्यास असून, त्यांनी तळागाळातून राजकीय वाटचाल केली.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
village
Mumbai
election
parner
corporators
district

Related Stories

No stories found.